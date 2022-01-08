رياضة

مختار علي مقابل عبدالله الشامخ.. صفقة تبادلية بين ناديي النصر والشباب
تاريخ النشر: 08 يناير 2022 9:32 GMT
تاريخ التحديث: 08 يناير 2022 10:00 GMT

مختار علي مقابل عبدالله الشامخ.. صفقة تبادلية بين ناديي النصر والشباب

من المقرر أن يلعب النصر مع ضمك اليوم السبت في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، في حين يستضيف الشباب منافسه أبها.

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المصدر: سلمان العنزي - إرم نيوز

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي أن الأيام القادمة قد تشهد صفقة تبادلية بين النصر والشباب بموافقة من خالد البلطان رئيس الشباب.

وأفادت المصادر بأن مجلس إدارة الشباب يرغب في التعاقد مع مختار علي نجم خط وسط نادى النصر.

وأوضحت ذات المصادر أن الشباب حصل على موافقة مبدئية من مختار علي على انتقاله لليوث.

في سياق ذي صلة أكدت صحيفة ”الرياضية“ اقتراب رحيل الظهير الأيسر عبدالله الشامخ، عن نادي الشباب.

وبالتالي فإنه من الممكن أن يتبادل النصر والشباب كلا من مختار علي وعبدالله الشامخ، في السوق الشتوي الحالي، خاصة أن اللاعبين الاثنين دخلا الفترة الحرة من عقديهما.

وقالت ”الرياضية“ إن عبدالله الشامخ، مدافع الشباب، تلقى ثلاثة عروض من أندية في الدوري السعودي للمحترفين للانتقال إلى أحدها خلال فترة الانتقالات الشتوية الحالية.

وأشارت إلى أن الشامخ لم يتلق أي عرض رسمي من إدارة ناديه لتجديد العقد بين الطرفين، وأوضحت أن أحد العروض الثلاثة من ناد قصيمي، وعبارة عن إعارة إلى نهاية الموسم، بينما العرضان الآخران بصفة الانتقال النهائي.

يشار إلى أن الشباب يملك 31 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الثاني في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين ويتأخر بـ4 نقاط عن الاتحاد المتصدر.

في المقابل حصد النصر 26 نقطة من 15 مباراة ويحتل المركز الثالث.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع ضمك اليوم السبت في الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين، في حين يستضيف الشباب منافسه أبها.

صفقة جونثان رودريغيز
وقبل أيام قال برنامج ”الميدان الرياضي“ إن نادي النصر تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز من كروز أزول المكسيكي.

وقال البرنامج إن إدارة نادي النصر وقعت عقدا مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز، وإن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 6 ملايين دولار.

وبحسب موقع ”transfermarkt“، فإن جوناثان رودريغيز سجل مع ناديه كروز أزول المكسيكي 3 أهداف في 13 مباراة الموسم الحالي.

ووفقا للموقع ذاته، فإن عقد جونثان رودريغيز مع كروز أزول ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل، ويبدو أن تعاقد النصر مع رودريغيز جاء لتعويض رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي قرر النصر فسخ عقده، لينضم فيما بعد لنادي الاتحاد.

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