صحيفة: الداعم المالي أكد للهلال تحمّله كافة التبعات المالية المترتبة على تجديد عقد محمد كنو

قالت وسائل إعلام سعودية إن محمد كنو لاعب نادي الهلال انهار وأقر أمام فهد بن نافل رئيس النادي وفهد المفرج المشرف العام لفريق كرة القدم بنادي الهلال بأنه وقع على عقد مع نادي النصر.

وكتبت صحيفة ”الرياضية“: ”كنو انهار في غرفة تبديل الملابس وأقر أمام رئيس الهلال وفهد المفرج عضو مجلس الإدارة بأنه وقع عقدا مع النصر“.

الرياضية: وكيل محمد كنو يرسل خطابا تحذيريا للهلال بعد توقيع اللاعب لنادي النصر رسميا https://t.co/tDzlIxwmRI pic.twitter.com/bVrVjsTNZ3 — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

ونقلت الصحيفة عن مصادر أن الداعم المالي للهلال أوصى مسؤولي ناديه في الملعب بتوقيع عقد جديد مع محمد كنو، طالما كانت رغبة اللاعب هي البقاء، كما أكد لهم تحمّله كافة التبعات المالية المترتبة على ذلك.

وأضافت أن شركة ”سبورت يارد“ التي تدير أعمال محمد كنو، خاطبت الهلال والنصر ولجنة الاحتراف وأكدت توقيع كنو مع النصر وتضمّن عقده شرطا ماليا جزائيا قيمته 27 مليون ريال.

وبحسب الصحيفة ذاتها فإن شركة ”سبورت يارد“ تبين في خطاباتها تعرض محمد كنو لضغوط دون علم وكيله، وتخلي نفسها من التبعات القانونية.

هل يمنع نادي الهلال من القيد فترتي انتقالات بسبب أزمة محمد كنو؟ https://t.co/Uw2W717HqJ pic.twitter.com/x191FVEYCY — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وقالت ”الرياضية“ إن النصر تلقى إشعارا، يوم 3 يناير الحالي، بتسلم لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، عقد النادي مع محمد كنو وتوثيقه.

آراء الخبراء

ونقلت صحيفة ”الرياضية“ عن التونسي علي عباس، خبير القوانين والنزاعات الرياضية قوله: ”عقوبة محمد كنو، إذا ثبت توقيعه للناديين ومخالفة لائحة الاحتراف، قد تصل إلى الإيقاف 6 أشهر، وإذا نص عقده مع النصر على شرط جزائي فسيُلزَم بتسديده إضافةً إلى عقوبة الإيقاف، ونادي الهلال يُعاقَب إذا أخطره النصر بالتوقيع مع كنو قبل تجديد اللاعب مع ناديه الحالي، وحال ثبوت ذلك، قد تصل إلى الحرمان من تسجيل اللاعبين“.

ما العقوبات التي تنتظر محمد كنو والهلال بعد إعلان نادي النصر بدء إجراءات قانونية؟ https://t.co/ClRuDbDfyK pic.twitter.com/Xp6gAoNgmb — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

في حين قال الأردني عماد حنانية، الخبير في القوانين الرياضية الدولية إن الاتحاد الدولي لكرة القدم ”فيفا“ سيعتبر عقد كنو مع النصر سليمًا، وعقده مع الهلال مخالفًا للقانون، وإن النصر غير ملزم بإبلاغ الهلال بالتوقيع.

يشار إلى أن نادي الهلال أعلن يوم الخميس تجديد عقد محمد كنو، البالغ من العمر 27 عاما، حتى 2025، قبل أن يخرج نادي النصر في بيان رسمي يعلن من خلاله بدء اتخاذ الإجراءات القانونية.