غوميز: أرجوكم توقفوا عن مقارنتي بعبدالرزاق حمدالله (فيديو)

طالب الفرنسي بافتيمبي غوميز، نجم نادي الهلال السعودي، من المحللين والنقاد بالتوقف عن عقد المقارنات بينه وبين المغربي عبدالرزاق حمدالله، نجم النصر السابق والمنتقل حديثًا إلى الاتحاد.

وقال غوميز، في تصريحات تلفزيونية: ”لدي عقد مع الهلال تبقى فيه 6 أشهر، وسعيد جدًا باللعب للهلال، وسأقاتل للفوز بلقب الدوري هذا الموسم، وأسعى لتسجيل 20 هدفًا، وفي آخر 6 سنوات لي كنت دائمًا هكذا، والآن أختتم مسيرتي، ويجب أن أفوز بكل شيء مع الهلال، وفي النهاية سنرى ما يحدث مع بعد ذلك“.

وعن مقارنة البعض بينه وبين عبدالرزاق حمدالله، شدد غوميز: ”لا أحب المقارنة بين اللاعبين، حمدالله لاعب مهم جدًا للدوري ولنادي الاتحاد، وسعيد جدًا لأجله لأن كل اللاعبين الجيدين مرحب بهم في الدوري“.

وأردف: ”أرجو عدم مقارنتي به فنحن مختلفون بشأن مسيرتنا، وأنا هنا منذ 5 سنوات، لقد فزت بدوري أبطال آسيا مرتين، وفزت مع الهلال بكل شيء، هو لاعب جيد جدًا، وأنا أحبه، لكن علينا التوقف عن هذه المقارنات“.

وينتهي عقد غوميز مع نادي الهلال، في يونيو المقبل، ولم يحسم مسؤولو ”الزعيم“ بعد قضية تمديد عقد الفرنسي من عدمها مع الفريق.

وانضم غوميز لصفوف الهلال، في صيف 2018، قادمًا من غلطة سراي التركي، ويرتبط بعقدٍ مع الفريق حتى يونيو 2022.

وسجل غوميز 30 هدفًا، في 42 مباراة خلال الموسم الماضي، وإجمالًا أحرز المهاجم الفرنسي 104 أهداف، وصنع 16 تمريرة حاسمة في 142 مباراة مع الهلال، وسجل المهاجم الفرنسي صاحب الـ36 عامًا 8 أهداف هذا الموسم.

وكان الهلال قد فاز، أمس، بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، وذلك عقب تفوقه على الفيصلي بركلات الترجيح، بنتيجة (4-3)، بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل بهدفين لمثلهما، مضيفًا اللقب الـ 64 في 64 عامًا من تاريخه المليء بالألقاب القارية والمحلية.

ويعد هذا هو اللقب الـ 64 للهلال خلال تاريخه الطويل الممتد لـ64 عامًا، آخرها الدوري المحلي، ثم دوري أبطال آسيا والسوبر المحلي، وفي انتظار المشاركة العالمية في كأس العالم للأندية الإمارات 2021.

وفض ”الزعيم“ الشراكة مع النصر في صدارة قائمة أكثر الأندية السعودية تحقيقًا للقب السوبر السعودي، رافعًا رصيده إلى 3 ألقاب (2015، 2018، و2021)، مقابل لقبين للنصر ( 2019، 2020)، مع لقب لكل من الفتح (2013)، الشباب (2014)، والأهلي (2016).