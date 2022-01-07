رياضة

جماهير الاتحاد تطلق صيحات استهجان ضد عبدالإله المالكي.. ومشجع يطالب رينارد بعدم ضمه للمنتخب (فيديو)
تاريخ النشر: 07 يناير 2022 19:16 GMT
تاريخ التحديث: 07 يناير 2022 20:00 GMT

جماهير الاتحاد تطلق صيحات استهجان ضد عبدالإله المالكي.. ومشجع يطالب رينارد بعدم ضمه للمنتخب (فيديو)

صبت جماهير نادي الاتحاد السعودي جام غضبها على عبدالإله المالكي، لاعب الفريق، عقب مشاركته كبديل أمام الفيحاء، في مواجهة الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري السعودي.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

صبت جماهير نادي الاتحاد السعودي جام غضبها على عبدالإله المالكي، لاعب الفريق، عقب مشاركته كبديل أمام الفيحاء، في مواجهة الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري السعودي.

وجاءت هذه الصيحات والغضب الجماهيري ضد المالكي بعد أنباء توقيعه لنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الجاري.

وخلال خروج هنريكي من المباراة ودخول المالكي مكانه، قامت الجماهير بإطلاق صافرات استهجان ضد اللاعب.

وفي الدقيقة 91 قامت جماهير الاتحاد بالتصفيق للاعب الفيحاء بعدما راوغ عبدالإله المالكي.

فيما تداولت جماهير الاتحاد فيديو لمشجع اتحادي يتواجد في المدرجات ويوجه حديثه لهيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، يطالبه بعدم ضم المالكي لصفوف المنتخب حال رحيله إلى الهلال.

من جانبه، قال رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، في تصريحاته عقب المباراة، إن ”عبدالإله المالكي جاء لنا في فترة صعبة وقضى معنا أياما جميلة، اللاعب صارحني برغبته في الانتقال إلى الرياض بسبب ظروف عائلية وأشكره على صراحته وعلى احترام كيان الاتحاد“.

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد ذكرت مؤخرا أن عبدالإله المالكي توصل لاتفاق مع نادي الهلال ينضم بموجبه للفريق.

وبحسب ما أكدت الصحيفة، فإن المالكي قام بالتوقيع على عقدٍ مع ”الزعيم“ يمتد لأربع سنوات، وذلك بعد الاتفاق على جميع البنود.

وينتهي عقد عبدالإله المالكي مع الاتحاد في يونيو المقبل، أي أنه دخل في الفترة الحرة في عقده.

هذا يعني أن بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ مباشرةً والاتفاق معه دون التواصل مع ناديه، على أن تكتمل الصفقة بنهاية الموسم.

لكن في حالة رغب أي نادٍ في الحصول على عبد الإله المالكي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، فعليه التوصل لاتفاق مع نادي الاتحاد أولاً.

عبدالإله المالكي سبق أن انضم للاتحاد في الميركاتو الصيفي لعام 2019 قادمًا من نادي الوحدة، والآن يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة العميد.

ويُعد عبدالإله المالكي واحدًا من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوده في التشكيلة الأساسية بصفوف المنتخب السعودي.

وشارك المالكي خلال تواجده مع الاتحاد في 139 مباراة، منذ انتقاله إليه قادمًا من الوحدة، وقد سجل اللاعب 5 أهداف.

وعزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبذالله بجدة ضمن الجولة السادسة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل هدفي الاتحاد عمر هوساوي والبرازيلي رومارينهو في الدقيقتين (34،67) .

بهذا الفوز استمر العميد في صدارته للدوري بوصوله للنقطة 35، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة بالمركز السابع.

 

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