جماهير الاتحاد تطلق صيحات استهجان ضد عبدالإله المالكي.. ومشجع يطالب رينارد بعدم ضمه للمنتخب (فيديو)

صبت جماهير نادي الاتحاد السعودي جام غضبها على عبدالإله المالكي، لاعب الفريق، عقب مشاركته كبديل أمام الفيحاء، في مواجهة الفريقين، مساء الجمعة، في الدوري السعودي.

وجاءت هذه الصيحات والغضب الجماهيري ضد المالكي بعد أنباء توقيعه لنادي الهلال في الميركاتو الشتوي الجاري.

وخلال خروج هنريكي من المباراة ودخول المالكي مكانه، قامت الجماهير بإطلاق صافرات استهجان ضد اللاعب.

ردة فعل جمهور الاتحاد بعد دخول عبدالإله المالكي لارضية الملعب#الاتحاد_الفيحاء#قنوات_SSC pic.twitter.com/YnOEEgkNv4 — شركة الرياضة السعودية SSC (@ssc_sports) January 7, 2022

وفي الدقيقة 91 قامت جماهير الاتحاد بالتصفيق للاعب الفيحاء بعدما راوغ عبدالإله المالكي.

كبري لاعب الفيحاء في المالكي وتفاعل الجمهور#الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/PtEHxkjb48 — ميديا الاتحاد (@MediaOfitti) January 7, 2022

فيما تداولت جماهير الاتحاد فيديو لمشجع اتحادي يتواجد في المدرجات ويوجه حديثه لهيرفي رينارد، مدرب المنتخب السعودي، يطالبه بعدم ضم المالكي لصفوف المنتخب حال رحيله إلى الهلال.

🔴 الشهير " روكا " لمدرب المنتخب فرانك رينارد ..

🔷 عبدالاله المالكي إذا وقع للهلال لاتاخذه المنتخب خليه في بيته 🤣😅 ..#الاتحاد pic.twitter.com/sB4nacOyhG — منار شاهين ( الشاهينو ) (@AlShahenoo) January 7, 2022

من جانبه، قال رئيس الاتحاد أنمار الحائلي، في تصريحاته عقب المباراة، إن ”عبدالإله المالكي جاء لنا في فترة صعبة وقضى معنا أياما جميلة، اللاعب صارحني برغبته في الانتقال إلى الرياض بسبب ظروف عائلية وأشكره على صراحته وعلى احترام كيان الاتحاد“.

🔴 رئيس نادي #الاتحاد (أنمار الحائلي)) قائلاً : ✨ عبدالاله المالكي لن يستمر في #الاتحاد بسبب ظروفه الأسرية وعدم قدرته التواجد في جدة واتمنى له التوفيق ✨تبقى 15 مليون ريال للحصول على الكفاءة وبإذن الله نتحصل عليها قريباً ومشاركة حمدالله في المباريات المقبلة#الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/pfqv54GLLZ — علاء سعيد (@alaa_saeed88) January 7, 2022

وكانت صحيفة ”الرياضية“ قد ذكرت مؤخرا أن عبدالإله المالكي توصل لاتفاق مع نادي الهلال ينضم بموجبه للفريق.

وبحسب ما أكدت الصحيفة، فإن المالكي قام بالتوقيع على عقدٍ مع ”الزعيم“ يمتد لأربع سنوات، وذلك بعد الاتفاق على جميع البنود.

وينتهي عقد عبدالإله المالكي مع الاتحاد في يونيو المقبل، أي أنه دخل في الفترة الحرة في عقده.

هذا يعني أن بإمكانه التفاوض مع أي نادٍ مباشرةً والاتفاق معه دون التواصل مع ناديه، على أن تكتمل الصفقة بنهاية الموسم.

لكن في حالة رغب أي نادٍ في الحصول على عبد الإله المالكي في سوق الانتقالات الشتوية 2022، فعليه التوصل لاتفاق مع نادي الاتحاد أولاً.

عبدالإله المالكي سبق أن انضم للاتحاد في الميركاتو الصيفي لعام 2019 قادمًا من نادي الوحدة، والآن يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة العميد.

ويُعد عبدالإله المالكي واحدًا من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوده في التشكيلة الأساسية بصفوف المنتخب السعودي.

وشارك المالكي خلال تواجده مع الاتحاد في 139 مباراة، منذ انتقاله إليه قادمًا من الوحدة، وقد سجل اللاعب 5 أهداف.

وعزز الاتحاد صدارته لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين بعد فوزه على ضيفه الفيحاء بهدفين نظيفين على ملعب مدينة الملك عبذالله بجدة ضمن الجولة السادسة عشر لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين .

سجل هدفي الاتحاد عمر هوساوي والبرازيلي رومارينهو في الدقيقتين (34،67) .

بهذا الفوز استمر العميد في صدارته للدوري بوصوله للنقطة 35، فيما تجمد رصيد الفيحاء عند 21 نقطة بالمركز السابع.