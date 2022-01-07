ترتيب الدوري السعودي.. الاتحاد يعبر الفيحاء ويعزز صدارته

حقق فريق الاتحاد فوزا ثمينا على نظيره الفيحاء بهدفين دون رد، في المباراة التي جمعت الفريقين، مساء الجمعة، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، ضمن منافسات الأسبوع الـ16 من الدوري السعودي.

وسجل ثنائية الاتحاد عمر هوساوي ورمارينيو في الدقيقتين 34 و67.

وجاء الهدف الأول للنمور عن طريق رأسية رائعة من هوساوي، إثر تلقيه عرضية من ركلة ركنية متقنة.

⚽️🎥 د34’ شاهد الهدف الأول للاتحاد عن طريق " عمر هوساوي "

1 : 0 #الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/FeVNMDJq5g — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 7, 2022

وأعقبها رومارينيو بتسجيل الثاني للاتحاد بعد تلقيه بينية طولية رائعة، ليحولها مباشرة لشباك الفيحاء بشكل متميز.

⚽️🎥 د67’ رومارينهو يضيف الهدف الثاني للاتحاد.

2 : 0

شاهد الهدف 👇#الاتحاد_الفيحاء pic.twitter.com/g3iWYojYkt — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 7, 2022

وبهذه النتيجة رفع الاتحاد رصيده إلى النقطة 35 معززا صدارته لجدول ترتيب الدوري السعودي، فيما توقف رصيد الفيحاء عند النقطة 21 محتلا المركز السابع.

📸 فرحة انتصار الذئاب 💪🐺! pic.twitter.com/bz8rw3DNlA — دوري كأس الأمير محمد بن سلمان 🇸🇦 (@SPL) January 7, 2022

التعاون يهزم الحزم

وفي مباراة أخرى، اقتنص التعاون فوزا مثيرا على ضيفه الحزم بعد أن حول تأخره بهدف إلى انتصار ثمين بنتيجة 2-1، في المباراة التي أقيمت بينهما على ملعب مدينة الملك عبد الله الرياضية في بريدة.

وتقدم الحزم عن طريق المغربي موحا مع الدقيقة 27، لكن التعاون رد بهدف التعادل بعد دقيقتين عبر الكاميروني لياندر تاوامبا، قبل أن يسجل البرازيلي أيجاو سانتوس الهدف الثاني للتعاون قبل 6 دقائق من نهاية المباراة.

والفوز هو الثالث للتعاون على الحزم خلال 8 مباريات جمعتهما في الدوري السعودي للمحترفين، فيما انتهت خمس مواجهات بالتعادل.

ورفع التعاون رصيده إلى 17 نقطة، ليصعد أربعة مراكز، ويحتل المركز الـ11 ”مؤقتا“ بانتظار ما ستسفر عنه بقية مباريات الجولة، فيما تجمد رصيد الحزم الذي أخفق في تحقيق الفوز للمباراة العاشرة على التوالي عند 11 نقطة في المركز الـ16 والأخير.