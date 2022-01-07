الفيصلي: خسرنا السوبر السعودي بصافرة ظالمة طردت الخلوق تفاريس

أصدرت إدارة نادي الفيصلي السعودي، بيانا غاضبا، يوم الجمعة، أبدت من خلاله استياءها الشديد إزاء الأخطاء التحكيمية الفادحة، بحسب وصفها، التي شهدت مباراة فريقها ضد الهلال، مساء الخميس، في نهائي كأس السوبر السعودي.

وقال بيان الفيصلي، الذي أصدره عبر حسابه الرسمي على تويتر: ”إدارة النادي تبدي استياءها الكبير إزاء الأخطاء التحكيمية الفادحة التي أدت إلى خسارة نقاط ثمينة في مباريات الدوري، وخاصة مباراة الفريق ضد الطائي التي تجاهل فيها الحكم ضربتي جزاء صريحتين، وكذلك لقاء الهلال في ذات المسابقة حين أخطأ الحكم ولم يطرد لاعبين من الهلال مع وجود تقنية الـVAR“.

وأضاف البيان: ”لعل ما حدث مساء أمس يعد استمرارا لسابقه أدى لخسارة بطولة السوبر السعودي التي كانت في متناولنا وكنا قاب قوسين أو أدنى لتحقيقها لولا صافرة ظالمة قضت بطرد لاعبنا الخلوق تفاريس ليحرم الفريق من أحد أعمدته الذي ساهم في حسم كثير من المباريات، وقد أجمع خبراء التحكيم المعتبرون على أنها قرارات خاطئة ومؤثرة على نتائج المباريات“.

📑 | إدارة النادي تبدي استياءها الكبير إزاء الأخطاء التحكيمية الفادحة #الفيصلي pic.twitter.com/lNccPRa87Z — النادي الفيصلي السعودي (@AlFaisaly) January 7, 2022

وأشارت إدارة النادي ”إلى أنها تهدف من البيان إلى أن ينهض الاتحاد السعودي بمسؤوليته تجاه هذه الأخطاء الفادحة ويستثمر التقنيات الحديثة لترسيخ مبادئ الاحتراف والمهنية ويضمن عدالة المنافسة في كل مسابقة لا سيما وأن الكرة السعودية محط أنظار متابعي كرة القدم الخليجية والعربية والآسيوية بل والعالمية“.

وتوج الهلال حامل لقب الدوري السعودي للمحترفين لكرة القدم بلقب السوبر المحلي للمرة الثالثة في تاريخه بعد فوزه على الفيصلي بطل كأس الملك 4-3 بركلات الترجيح بعد انتهاء الوقت الأصلي للمباراة بالتعادل 2-2، يوم الخميس.

وسجل للهلال في ركلات الترجيح المالي موسى ماريغا وعبد الله الحمدان وسالم الدوسري والقائد سلمان الفرج بينما أهدر ماثيو بيريرا والفرنسي بافتيمبي غوميز ركلتين.

وفي المقابل سجل للفيصلي جيليرمي أوجستو وإسماعيل سيلفا وإيغور روسي بينما أهدر محمد الصيعري ورفائيل سيلفا ووليد عبد الوهاب الأحمد.

وهذا ثالث ألقاب الهلال للسوبر المحلي بعد عامي 2015 و2018 وذلك من أصل ثمان نسخ رسمية للبطولة ليصبح الأكثر تتويجا باللقب. كما أنه اللقب 64 في تاريخ النادي الذي تأسس قبل 64 عاما.

وكان آخر لقبين للهلال في السوبر على حساب منافسيه التقليديين النصر والاتحاد.

سمير محمود عثمان محلل التحكيم ببرنامج اكشن مع وليد "لقطة تفاريس استحق بطاقة صفراء 🟨 فقط ليس كل ضرب يستحق طرد محمد فودة محلل التحكيم ببرنامج اكشن مع وليد "لقطة تفاريس تستحق طرد 🟥#الهلال_الفيصلي_السوبر_السعودي #الهلال_الفيَصلي

pic.twitter.com/BtUdht7pRO — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

ووضع محمد العمري الفيصلي في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، وضاعف رومان أمالفيتانو النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 24 بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها جيليرمي.

وقلص الدولي السعودي الدوسري الفارق بركلة خلفية رائعة بعد تمريرة عرضية متقنة من الناحية اليمنى من محمد البريك في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لجوليو تفاريس لاعب الفيصلي بعد اعتدائه على الكوري الجنوبي جانج هيون-سوو مدافع الهلال ليستكمل فريقه المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح ياسر الشهراني في إدراك التعادل للهلال في الدقيقة 52 عندما تابع تمريرة عرضية من ماريغا ليضع الكرة بسهولة في الشباك من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا للفيصلي بعدها بسبع دقائق سجله جيليرمي بداعي التسلل.