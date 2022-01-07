الرياضية: وكيل محمد كنو يرسل خطابا تحذيريا للهلال بعد توقيع اللاعب لنادي النصر رسميا

تسارعت الأحداث بشأن محمد كنو، مدافع نادي الهلال السعودي، بعد تجديد عقده مع ”الزعيم“ رغم توقيعه لعقد احترافي مع نادي النصر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه، إن وكيل محمد كنو، أرسل، يوم الخميس، خطابا تحذيريا لنادي الهلال ونسخة للجنة الاحتراف، حذر فيه مما وصفه بـ“الضغط“ على اللاعب.

ووفقًا للصحيفة أكد الوكيل في الخطاب أن كنو وقع لنادي النصر رسميا، وأن التبعات المالية والقانونية يتحملها الهلال وحده.

وكان الهلال قد أعلن عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025.

نادي النصر عقب هذا الإعلان كشف في بيان رسمي، أنه سيبدأ اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع ناديه الهلال.

وأكد النصر أن محمد كنو وقع معه على عقد، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

من جانبه، تحدث أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن إمكانية إيقاف نادي الهلال من قيد اللاعبين لفترتين في سوق الانتقالات بسبب تجديد عقد كنو بعد توقيعه عقدا مع نادي النصر.

هل يمنع نادي الهلال من القيد فترتي انتقالات بسبب أزمة محمد كنو؟ https://t.co/Uw2W717HqJ pic.twitter.com/x191FVEYCY — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حسب ما هو موضح في إعلان نادي النصر، أن محمد كنو وقّع عقدا مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق“.

وأضاف: ”بالتالي توقيع كنو لعقد جديد مع ناديه السابق بعد توقيعه للنصر، يعتبر بمثابة الإنهاء لعقده مع النصر في الفترة المحمية بدون سبب مشروع“.

وتابع: ”وبالتالي يترتب على ذلك الإنهاء غير المشروع من قبل كنو عقوبات رياضية وتعويض مالي حسب ما هو متفق عليه في عقده مع النصر“.

وأكمل الأمير: ”وهنا تقع العقوبات الرياضية على اللاعب بالإيقاف لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، وعقوبات على ناديه الجديد بمنع من التسجيل لفترتين“.

وأتم: ”كذلك يعتبر النادي الجديد متضامنا مع اللاعب في دفع مبلغ التعويض المالي“.

الهلال يقطع الطريق على النصر ويجدد تعاقده رسميًا مع محمد كنو (شاهد) https://t.co/GhtMd7YqGw pic.twitter.com/0CTHLNTM64 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017.

وشارك محمد كنو أساسيا في مباراة الهلال مع الفيصلي في كأس السوبر السعودي قبل أن يخرج في الدقيقة 75.