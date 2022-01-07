هل يمنع نادي الهلال من القيد فترتي انتقالات بسبب أزمة محمد كنو؟

تحدث أحمد الأمير المستشار في القانون الرياضي الدولي عن إمكانية إيقاف نادي الهلال من قيد اللاعبين لفترتين في سوق الانتقالات بسبب تجديد عقد محمد كنو بعد توقيعه عقدا مع نادي النصر.

وكتب أحمد الأمير عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”حسب ما هو موضح في إعلان نادي النصر، أن محمد كنو وقّع عقدا مع النصر بعد دخوله الفترة الحرة من عقده مع ناديه السابق“.

#للتوضيح#كنو 2️⃣ – وبالتالي يترتب على ذلك الانهاء الغير مشروع من قبل #كنو عقوبات رياضية وتعويض مالي حسب ماهو متفق عليه في عقده مع #النصر – وهنا تقع العقوبات الرياضية على اللاعب بالايقاف لمدة تتراوح مابين ٤-٦ اشهر – وعقوبات على ناديه الجديد بمنع من التسجيل لفترتين pic.twitter.com/bzhtbf8Cjn — ⚖️ ⚽️ أحمد الأمير Ahmad Alamir (@AhmadAlamir1) January 7, 2022

وأضاف: ”بالتالي توقيع كنو لعقد جديد مع ناديه السابق بعد توقيعه للنصر، يعتبر بمثابة الإنهاء لعقده مع النصر في الفترة المحمية بدون سبب مشروع“.

وتابع: ”وبالتالي يترتب على ذلك الإنهاء غير المشروع من قبل كنو عقوبات رياضية وتعويض مالي حسب ما هو متفق عليه في عقده مع النصر“.

وأكمل الأمير: ”وهنا تقع العقوبات الرياضية على اللاعب بالإيقاف لمدة تتراوح ما بين 4 إلى 6 أشهر، وعقوبات على ناديه الجديد بمنع من التسجيل لفترتين“.

وأتم: ”كذلك يعتبر النادي الجديد متضامنا مع اللاعب في دفع مبلغ التعويض المالي“.

ما العقوبات التي تنتظر محمد كنو والهلال بعد إعلان نادي النصر بدء إجراءات قانونية؟ https://t.co/ClRuDbDfyK pic.twitter.com/Xp6gAoNgmb — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وكان نادي النصر قد كشف في بيان رسمي، أنه سيبدأ اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع ناديه الهلال.

وأكد النصر أن محمد كنو وقع معه على عقد، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

وكان الهلال قد أعلن عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025.

نادي النصر يعلن بدء إجراءات قانونية بعد تجديد الهلال عقد محمد كنو https://t.co/ZL7GdqNPNL pic.twitter.com/Vafj6ogamL — إرم سبورت (@EremSports) January 7, 2022

وبعد ساعات قليلة من تتويج نادي الهلال بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، أمس الخميس، عقب فوزه بركلات الترجيح (4/3) على الفيصلي عقب التعادل 2/2، أعلن الهلال تجديد عقد محمد كنو حتى 2025.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017.

وشارك محمد كنو أساسيا في مباراة الهلال مع الفيصلي في كأس السوبر السعودي قبل أن يخرج في الدقيقة 75.