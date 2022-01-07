ما العقوبات التي تنتظر محمد كنو والهلال بعد إعلان نادي النصر بدء إجراءات قانونية؟

أعلن نادي النصر السعودي، في بيان رسمي، بدء اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو، بعد تجديد عقد اللاعب مع ناديه الهلال، وهو ما يثير التساؤلات حول العقوبات التي تنتظر الهلال ومحمد كنو.

وأكد النصر أن محمد كنو وقع معه على عقد، على أن ينتقل اللاعب إلى النادي، وأوضح أنه أرسل إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضح فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه ”المخالفة القانونية الكبيرة“.

وبحسب بيان النصر، فإنه رفع نسخة من العقد مع محمد كنو إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وقال إنه يترتب على فسخ العقد دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال، إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة.

وقال المستشار القانوني عبدالله الشايع، إن مخالفة توقيع اللاعب لأكثر من عقد عن نفس الفترة تستوجب عقوبة إيقاف اللاعب لمدة قد تصل لستة أشهر أو غرامة تصل إلى 300 ألف ريال أو العقوبتين معًا.

وأضاف الشايع أن عدة أمور يجب أن تؤخذ في الحسبان وقد تلغي صحة العقد مدار النزاع، ومن ثم زوال أثره ومسببات العقوبة.

في حين كتب محمد شنوان العنزي: ”إذا رفع الهلال عقده سيحرم من التسجيل فترتين، إضافة إلى غرامة مالية“.

في حين إذا تمسك كنو بفسخ العقد فإنه سيتم إيقاف اللاعب لمدة 6 أشهر، إضافة إلى دفع مبلغ 27 مليونا، إضافة إلى إيقاف الهلال لفترتي تسجيل.

من يسأل عن الوضع: 1- اذا رفع #الهلال عقده

سيحرم من التسجيل فترتين

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غرامة 2- اذا تمسك اللاعب بفسخ العقد

سيتوقف اللاعب 6 أشهر ..

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دفع مبلغ 27 مليون

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غرامة

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إيقاف الهلال فترتين تسجيل ملاحظة :

من اخبر الهلال أن النصر..

لم يوثق العقد "ورطهم" 😎

انتهى #كنو_نصراوي #كنو_هلالي — محمد شنوان العنزي (@MohammedaLenaz1) January 7, 2022

وكتب الإعلامي السعودي سعيد يوسف الهلال عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”والله زمان يا رياضتنا على الإثارة الطبيعية.. أتمنى عدم تدخل (حب الخشوم) في قضية كنو والنصر والهلال.. ويا ليت تأخذ القضية مسارها الطبيعي قضائيا (خلونا نعيش أجواء الناس المحترفة والمحترمة للقانون رياضيا).

والله زمان يا رياضتنا على الاثارة الطبيعية..

اتمنى عدم تدخل (حب الخشوم) في قضية كنو والنصر والهلال.. ويا ليت تأخذ القضية مسارها الطبيعي قضائياً (خلونا نعيش اجواء الناس المحترفة والمحترمة للقانون رياضياً). — سعيد يوسف الهلال (@saeedalhelal) January 7, 2022

وسأله أحد المتابعين: ”هل لجنة الاحتراف تقبل تسجيل لاعب وهي لديها تسجيل من ناد آخر؟ وقال: ”لا“.

يشار إلى أن عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما ينتهي مع الهلال، في يونيو المقبل، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة إدارة الهلال، غير أن الهلال أعلن تجديد عقد لاعب الوسط حتى 2025.

وكان محمد كنو قد شارك أساسيا في مباراة الهلال مع الفيصلي في كأس السوبر السعودي، قبل أن يقرر المدرب البرتغالي ليوناردو جارديم استبداله في الدقيقة 75.

وانتهت الـ90 دقيقة على التعادل 2/2، قبل أن يفوز الهلال 4/3 ويتوج بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه.

وستزداد أجواء الإثارة بين الهلال والنصر، حيث من المقرر أن يتواجها في فبراير المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، وسيكون ذلك بعد نهاية مشوار الهلال في كأس العالم للأندية التي تقام في الإمارات.