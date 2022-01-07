نادي النصر يعلن بدء إجراءات قانونية بعد تجديد الهلال عقد محمد كنو

قال نادي النصر السعودي، في بيان رسمي، إنه سيبدأ اتخاذ إجراءات قانونية بخصوص عقد محمد كنو بعد تجديد عقده مع ناديه الهلال.

وكان الهلال قد أعلن عن توقيع تجديد عقد مع محمد كنو حتى 2025.

📄 | إدارة نادي #النصر تبدأ إجراءاتها القانونية بخصوص عقد اللاعب محمد كنو pic.twitter.com/ol0yRpXvsT — نادي النصر السعودي (@AlNassrFC) January 7, 2022

وكتب النصر عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”توضح إدارة نادي النصر أنها اتخذت جميع الإجراءات القانونية اللازمة تجاه إعلان نادي الهلال توقيع عقد اللاعب محمد إبرهيم كنو، حيث أرسلت إشعارا إلى نادي الهلال ولجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم وضحت فيه التبعات القانونية المترتبة على هذه المخالفة القانونية الكبيرة“.

وأضاف بيان النصر: ”وكان نادي النصر قد وقع عقدا احترافيا رسميا مع اللاعب محمد كنو بعد دخوله فترة الستة أشهر الأخيرة من عقده الحالي مع ناديه _الفترة الحرة_“.

وأوضح: ”وتم رفع نسخة من العقد في ذلك الحين إلى لجنة الاحتراف في الاتحاد السعودي لكرة القدم، ويترتب على فسخ العقد إضافة إلى العقوبات الرياضية على الأطراف المخالفة دفع شرط جزائي قيمته 27 مليون ريال“.

عاااااجل ورسميًا.. #الهلال يعلن تجديد عقد محمد كنو حتى 2025 pic.twitter.com/rMW1nVDVBy — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وبعد ساعات قليلة من تتويج نادي الهلال بلقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، عقب فوزه بركلات الترجيح (4/3) على الفيصلي عقب التعادل 2/2، أعلن الهلال تجديد عقد محمد كنو حتى 2025.

ونشر الحساب الرسمي للهلال صورة لمحمد كنو وكتب: ”كنو هلالي حتى 2025″، وأضاف في تغريدة ثانية: ”كنووووو هلاااااالي أول وتالي“.

وكان عقد محمد كنو البالغ من العمر 27 عاما، مع نادي الهلال ينتهي في يونيو المقبل، وربطته تقارير بالانتقال إلى نادي النصر، الذي أكد أن اللاعب كان قد وقع عقدا رسميا.

احتفالات الهلال بكأس السوبر السعودي وسيلفي محمد كنو وكاريلو #كأس_بيرين #الهلال_الفيصلي_السوبر_السعودي pic.twitter.com/48IKI5PFVl — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وكان محمد كنو قد انتقل من الاتفاق إلى نادي الهلال في صيف العام 2017، قبل أن يجدد عقده مع الزعيم حتى عام 2025.

تجدر الإشارة إلى أن الهلال والنصر سيتواجهان في فبراير المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين، لكن قبل ذلك من المقرر أن يلعب الهلال مع الطائي والتعاون والباطن في الدوري السعودي، ثم يشارك الزعيم في كأس العالم للأندية، حيث يستهل مشواره في البطولة بمواجهة الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.