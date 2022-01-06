الهلال يقطع الطريق على النصر ويجدد تعاقده رسميًا مع محمد كنو (شاهد)

قطع نادي الهلال الطريق على محاولات التعاقد مع مدافعه محمد كنو، وأعلن رسميًا تجديد تعاقده لثلاث سنوات قادمة.

ونشر الحساب الرسمي لنادي الهلال صورة لكنو وكتب عليها ”كنو هلالي حتى 2025“.

وكتب نادي الهلال فوق الصورة: ”كنووووو هلاااااالي أول وتالي“.

عاااااجل ورسميًا.. #الهلال يعلن تجديد عقد محمد كنو حتى 2025 pic.twitter.com/rMW1nVDVBy — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وجاء التجديد بعد ساعات من تتويج الفريق بكأس السوبر السعودية بركلات الترجيح على حساب الفيصلي.

وينتهي عقد محمد كنو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وربطته تقارير بالانتقال إلى نادي النصر.

ودخل كنو البالغ من العمر 27 عاما الفترة الحرة في عقده ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة الهلال على أن ينتقل إليه في نهاية الموسم الحالي، علما أن كنو انتقال للهلال صيف عام 2017 قادما من الاتفاق.

وانضم كنو إلى الهلال قادما من الاتفاق في 2017 وساهم في تتويج الفريق بلقب الدوري ثلاث مرات بالإضافة إلى كأس السوبر المحلية في 2018 وكأس ملك السعودية في 2020 ودوري أبطال آسيا في نهاية العام الماضي.

ويحتل الهلال المركز الخامس في الدوري برصيد 24 نقطة من 14 مباراة متأخرا بثماني نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي خاض 14 مباراة بينما خاضت الفرق من الثاني وحتى الرابع 15 مباراة.

وأجهش محمد كنو مدافع نادي الهلال بالبكاء، عقب تتويج فريقه بكأس السوبر السعودي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس.

والتقطت كاميرا المباراة كنو وهي يبككي بشدة بعد نهاية المباراة، وخلال مراسم التتويج، في إشارة إلى اقتراب رحيل اللاعب عن قلعة الزعيم، ولكن نجح الهلال في تجديد تعاقده لينهي آمال النصر في خطف اللاعب.

نهاية الافراح وبداية الاتراح يا كنو 👋🏼 pic.twitter.com/DsG3cIiWVz — محمّد . (@iaqo0) January 6, 2022

كما انتشر مقطع فيديو يظهر فرحة لاعبي الهلال بعد ركلات الترجيح، غير أن محمد كنو لم يتحرك من مكانه، علما أن كنو شارك في التشكيلة الأساسية للهلال قبل أن يستبدله ليوناردو جارديم في الدقيقة 75.

محمد كنو يرفض الاحتفال بفوز نادي الهلال بكأس السوبر السعودي (فيديو) https://t.co/xztYZf4lO4 pic.twitter.com/ZuBsqvUY26 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وتوج الهلال ببطولة كأس بيرين للسوبر السعودي، اليوم الخميس، بعد فوزه الصعب على الفيصلي 4-3 بضربات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم على إستاد الملز.

وضع محمد العمري الفيصلي في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، وضاعف رومان أمالفيتانو النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 24، بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها جيليرمي.

وقلص الدولي السعودي سالم الدوسري الفارق بركلة خلفية رائعة، بعد تمريرة عرضية من محمد البريك في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول، أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لجوليو تفاريس، ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح ياسر الشهري في إدراك التعادل في الدقيقة 52، عندما تابع تمريرة عرضية من المالي موسى ماريغا في الشباك من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا للفيصلي بعدها بسبع دقائق سجله جليرمي بداعي التسلل.