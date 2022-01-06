بكاء محمد كنو خلال تتويج الهلال بكأس السوبر السعودي (شاهد)

أجهش محمد كنو مدافع نادي الهلال بالبكاء، عقب تتويج فريقه بكأس السوبر السعودي، خلال المباراة التي أقيمت بين الفريقين مساء الخميس.

والتقطت كاميرا المباراة كنو وهو يبكي بشدة بعد نهاية اللقاء وفوز الهلال، وخلال مراسم التتويج، في إشارة إلى اقتراب رحيل اللاعب عن قلعة الزعيم.

نهاية الافراح وبداية الاتراح يا كنو 👋🏼 pic.twitter.com/DsG3cIiWVz — محمّد . (@iaqo0) January 6, 2022

وينتهي عقد محمد كنو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وربطته تقارير بالانتقال إلى نادي النصر، في حين كتب الإعلامي الشهير وليد الفراج مقدم برنامج ”أكشن مع وليد“: ”لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور، خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من الهلال التي تحتاج لتوقيع النصر مع بن نافل ليردوا الهزيمة“.

ودخل كنو، البالغ من العمر 27 عاما، الفترة الحرة في عقده، ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة الهلال، على أن ينتقل إليه في نهاية الموسم الحالي، علما أن كنو انتقل للهلال صيف عام 2017 قادما من الاتفاق.

كما انتشر مقطع فيديو يظهر فرحة لاعبي الهلال بعد ركلات الترجيح، غير أن محمد كنو لم يتحرك من مكانه، علما أن كنو شارك في التشكيلة الأساسية للهلال قبل أن يستبدله ليوناردو جارديم في الدقيقة 75.

محمد كنو يرفض الاحتفال بفوز نادي الهلال بكأس السوبر السعودي (فيديو) https://t.co/xztYZf4lO4 pic.twitter.com/ZuBsqvUY26 — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وتوج الهلال ببطولة كأس بيرين للسوبر السعودي، اليوم الخميس، بعد فوزه الصعب على الفيصلي 4-3 بضربات الجزاء الترجيحية، في اللقاء الذي أقيم على ستاد الملز.

وضع محمد العمري الفيصلي في المقدمة بتسديدة هائلة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 16، وضاعف رومان أمالفيتانو النتيجة بضربة رأس في الدقيقة 24، بعد تمريرة عرضية من ركلة حرة نفذها جيليرمي.

وقلص الدولي السعودي سالم الدوسري الفارق بركلة خلفية رائعة، بعد تمريرة عرضية من محمد البريك في الدقيقة 40.

وفي الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدل الضائع للشوط الأول أشهر الحكم بطاقة حمراء مباشرة لجوليو تفاريس، ليستكمل الفريق المباراة بعشرة لاعبين.

ونجح ياسر الشهري في إدراك التعادل في الدقيقة 52، عندما تابع تمريرة عرضية من المالي موسى ماريغا في الشباك من مدى قريب.

وألغى الحكم هدفا للفيصلي بعدها بسبع دقائق، سجله جليرمي؛ بداعي التسلل.