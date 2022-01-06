رد فعل غريب من محمد كنو لحظة فوز الهلال بكأس السوبر السعودي (فيديو)

بدا محمد كنو لاعب نادي الهلال غير سعيد رغم تتويج الزعيم بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب الفيصلي بركلات الترجيح (4/3) بعد التعادل 2/2.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فرحة لاعبي الهلال بعد ركلات الترجيح، غير أن محمد كنو لم يتحرك من مكانه، علما أن كنو شارك في التشكيلة الأساسية للهلال قبل أن يستبدله ليوناردو جارديم في الدقيقة 75.

وينتهي عقد محمد كنو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وربطته تقارير بالانتقال إلى نادي النصر، في حين كتب الإعلامي الشهير وليد الفراج مقدم برنامج ”أكشن مع وليد“: ”لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من الهلال التي تحتاج لتوقيع النصر مع بن نافل ليردوا الهزيمة“.

ودخل كنو البالغ من العمر 27 عاما الفترة الحرة في عقده ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة الهلال على أن ينتقل إليه في نهاية الموسم الحالي، علما أن كنو انتقال للهلال صيف عام 2017 قادما من الاتفاق.

نادي الهلال يسقط الفيصلي ويتوج بطلا لكأس السوبر السعودي (فيديو) https://t.co/CnxQ4b9Khl pic.twitter.com/UDREYO4UGO — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

ريمونتادا الهلال

وحقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما قلب تأخره 0/2 أمام الفيصلي إلى تعادل 2/2 قبل أن يفوز بركلات الترجيح 4/3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتقدم الفيصلي بالهدف الأول بتسديدة رائعة من محمد العمري في الدقيقة 16، فشل عبدالله المعيوف حارس الهلال في صدها، وأضاف الفرنسي رومان أمالفيتانو الهدف الثاني للفيصلي من ضربة رأسية.

🏆 #الهلال يحقّق كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة والبطولة 6️⃣4️⃣ في عمر 6️⃣4️⃣ بعد الفوز على الفيصلي بركلات الترجيح، حيث انتهت المباراة بالتعادل 2-2.#الهلال_الفيصلي_السوبر_السعودي #الهلال_الفيَصلي #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي pic.twitter.com/zZYB1EnKpu — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

ونجح سالم الدوسري لاعب الهلال في تسجيل هدف مذهل ورائع من ضربة مقصية في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفيصلي 2/1.

وأدرك ياسر الشهراني التعادل للهلال بهدف في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة عرضية من موسى ماريغا.

وفي ركلات الترجيح سدد كل فريق 6 ركلات، حيث أضاع لاعبو الهلال ركلتين، مقابل ثلاث ركلات ضائعة من لاعبي الفيصلي لينال الهلال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقبل هذا التتويج سبق أن حقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي في عامي 2015 و2018، علما أنه خسر اللقب 3 مرات.

هددددف العااام التورنيدو سالم الدوسري وخلفية مزدوجة رائعة في شباك الفيصلي #الهلال_الفيَصلي #الهلال_الفيصلي_كاس_السوبر pic.twitter.com/G8Tz2KgpHb — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

أما الفيصلي فقد فشل في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي في المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الطائي ثم التعاون ثم الباطن في الدوري السعودي، على أن يشارك بعدها في كأس العالم للأندية حيث يلعب الزعيم مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

وبعد مشاركته في كأس العالم للأندية يلعب الهلال مع النصر في فبراير المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.