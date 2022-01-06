رياضة

رد فعل غريب من محمد كنو لحظة فوز الهلال بكأس السوبر السعودي (فيديو)
تاريخ النشر: 06 يناير 2022 20:21 GMT
تاريخ التحديث: 06 يناير 2022 21:10 GMT

رد فعل غريب من محمد كنو لحظة فوز الهلال بكأس السوبر السعودي (فيديو)

عقد محمد كنو مع الهلال ينتهي بنهاية الموسم الحالي وربطته تقارير بالانتقال إلى نادي النصر.

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

بدا محمد كنو لاعب نادي الهلال غير سعيد رغم تتويج الزعيم بلقب كأس السوبر السعودي، على حساب الفيصلي بركلات الترجيح (4/3) بعد التعادل 2/2.

وانتشر مقطع فيديو يظهر فرحة لاعبي الهلال بعد ركلات الترجيح، غير أن محمد كنو لم يتحرك من مكانه، علما أن كنو شارك في التشكيلة الأساسية للهلال قبل أن يستبدله ليوناردو جارديم في الدقيقة 75.

وينتهي عقد محمد كنو مع الهلال بنهاية الموسم الحالي، وربطته تقارير بالانتقال إلى نادي النصر، في حين كتب الإعلامي الشهير وليد الفراج مقدم برنامج ”أكشن مع وليد“: ”لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من الهلال التي تحتاج لتوقيع النصر مع بن نافل ليردوا الهزيمة“.

ودخل كنو البالغ من العمر 27 عاما الفترة الحرة في عقده ما يعني أنه يحق له التفاوض مع أي ناد دون موافقة الهلال على أن ينتقل إليه في نهاية الموسم الحالي، علما أن كنو انتقال للهلال صيف عام 2017 قادما من الاتفاق.

ريمونتادا الهلال
وحقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي للمرة الثالثة في تاريخه، بعدما قلب تأخره 0/2 أمام الفيصلي إلى تعادل 2/2 قبل أن يفوز بركلات الترجيح 4/3، في المباراة التي جمعت الفريقين على استاد الأمير فيصل بن فهد.

وتقدم الفيصلي بالهدف الأول بتسديدة رائعة من محمد العمري في الدقيقة 16، فشل عبدالله المعيوف حارس الهلال في صدها، وأضاف الفرنسي رومان أمالفيتانو الهدف الثاني للفيصلي من ضربة رأسية.

ونجح سالم الدوسري لاعب الهلال في تسجيل هدف مذهل ورائع من ضربة مقصية في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفيصلي 2/1.

وأدرك ياسر الشهراني التعادل للهلال بهدف في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة عرضية من موسى ماريغا.

وفي ركلات الترجيح سدد كل فريق 6 ركلات، حيث أضاع لاعبو الهلال ركلتين، مقابل ثلاث ركلات ضائعة من لاعبي الفيصلي لينال الهلال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وقبل هذا التتويج سبق أن حقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي في عامي 2015 و2018، علما أنه خسر اللقب 3 مرات.

أما الفيصلي فقد فشل في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي في المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الطائي ثم التعاون ثم الباطن في الدوري السعودي، على أن يشارك بعدها في كأس العالم للأندية حيث يلعب الزعيم مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

وبعد مشاركته في كأس العالم للأندية يلعب الهلال مع النصر في فبراير المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

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