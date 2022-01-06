الهلال يتوصل لاتفاق نهائي مع عبدالإله المالكي بعقد يمتد 4 مواسم

كشفت تقارير صحفية سعودية أن نادي الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع الدولي عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد، ليمثل صفوف الزعيم خلال الفترة المقبلة.

المالكي، البالغ من العمر 27 سنة، دخل الفترة الحرة من عقده مع الاتحاد، وأصبح لاعبا حرًا يستطيع التوقيع لأي نادٍ، لتمثيله في الموسم المقبل.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرًا قالت فيه إن الهلال توصل إلى اتفاق نهائي مع عبدالإله المالكي لاعب الاتحاد بعقد يمتد 4 مواسم، وتبقى التوقيع الرسمي“.

عبدالإله المالكي سبق أن انضم للاتحاد في الميركاتو الصيفي لعام 2019 قادمًا من نادي الوحدة، والآن يعتبر ركيزة أساسية في تشكيلة العميد.

ويُعد عبدالإله المالكي واحدًا من أبرز اللاعبين في تشكيلة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الاتحاد خلال السنوات الماضية، بالإضافة إلى وجوده في التشكيلة الأساسية بصفوف المنتخب السعودي.

وشارك المالكي خلال تواجده مع الاتحاد في 139 مباراة، منذ انتقاله إليه قادمًا من الوحدة، وقد سجل اللاعب 5 أهداف.