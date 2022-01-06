اشتباك بين سعود كريري ولاعبي الفيصلي بعد تأخر الهلال بكأس السوبر السعودي (فيديو)

اشتبك سعود كريري مدير الكرة بنادي الهلال السعودي مع بعض لاعبي وإداريي الفيصلي، عقب نهاية الشوط الأول في كأس السوبر السعودي.

ويتنافس الهلال مع الفيصلي على لقب كأس السوبر السعودي، في مباراة تقام على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ في الملز بالعاصمة السعودية الرياض.

والتقطت كاميرا المباراة سعود كريري وهو يدخل في مناوشة مع عدد من لاعبي وإداريي الفيصلي في وسط الملعب، بعد إطلاق الحكم صافرة نهاية الشوط الأول.

اشتباك سعود كريري مع بعض لاعبي الفيصلي بعد نهاية الشوط الأول، وأحداث شغب كثيرة #الهلال_الفيَصلي #الهلال_الفيصلي_السوبر_السعودي #الهلال pic.twitter.com/dM6xMtbgnx — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وانتهى الشوط الأول بتأخر الهلال بهدفين مقابل هدف، حيث نجح سالم الدوسري في تقليص النتيجة بعد تأخر الهلال بهدفين، وبالتحديد في الدقيقة 40 عندما استقبل الدوسري كرة عرضية من زميله محمد البريك، وسددها مقصية رائعة ليودعها في الشباك.

ولم يتمكن حارس الفيصلي من التعامل مع كرة سالم، لتسكن الشباك، وسط فرحة عارمة من جماهير الهلال.

هددددف العااام التورنيدو سالم الدوسري وخلفية مزدوجة رائعة في شباك الفيصلي #الهلال_الفيَصلي #الهلال_الفيصلي_كاس_السوبر pic.twitter.com/G8Tz2KgpHb — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وتأخر الهلال مبكرا بهدفين دون رد في الشوط الأول، عن طريق محمد العمري ورومان أمالفيتانو في الدقيقتين 16 و24.

وحقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي مرتين عامي 2015 و2018، بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويظهر الفيصلي للمرة الأولى في تاريخ كأس السوبر السعودي، ولم يسبق له خوض البطولة من قبل، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال في آخر لقاء ضد الفيصلي بنتيجة 3-2 يوم 31 ديسمبر الماضي، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

ويتسلح الهلال بالتاريخ في مواجهة الفيصلي، فلم يعرف الفيصلي طعم الفوز على الهلال في تاريخ لقاءات الفريقين.