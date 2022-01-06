نادي الهلال يسقط الفيصلي ويتوج بطلا لكأس السوبر السعودي (فيديو)

توج نادي الهلال بطلا لكأس السوبر السعودي 2021، بعد فوزه بركلات الترجيح (4/3) على منافسه الفيصلي، اليوم الخميس، على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز)، بعد التعادل 2/2.

وفاجأ الفيصلي الهلال بتسجيل هدفين في أول 24 دقيقة، وجاء الهدف الأول بتسديدة رائعة من محمد العمري في الدقيقة 16، فشل عبدالله المعيوف في صدها.

وأضاف الفرنسي رومان أمالفيتانو الهدف الثاني للفيصلي من ضربة رأسية.

ونجح سالم الدوسري لاعب الهلال في تسجيل هدف مذهل ورائع من ضربة مقصية في الدقيقة 40، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفيصلي 2/1.

لكن قبل نهاية الشوط الأول بلحظات طرد الحكم الهولندي داني ماكيلي اللاعب جوليو تافاريس من الفيصلي في الدقيقة 45+3 بعدما صفع جانغ هيون سوو لاعب الهلال.

واستمرت الإثارة في المباراة بعدما سجل ياسر الشهراني هدف التعادل للهلال في الدقيقة 53 بتسديدة من داخل منطقة الجزاء، مستغلا تمريرة عرضية من موسى ماريغا.

وسدد كل فريق 6 ركلات ترجيحية، حيث أضاع لاعبو الهلال ركلتين، مقابل ثلاث ركلات ضائعة من لاعبي الفيصلي لينال الهلال اللقب للمرة الثالثة في تاريخه.

وهذا اللقب الثالث للهلال في كأس السوبر السعودي حيث سبق أن حقق اللقب في عامي 2015 و2018، علما أنه خسر اللقب 3 مرات.

هددددف العااام التورنيدو سالم الدوسري وخلفية مزدوجة رائعة في شباك الفيصلي #الهلال_الفيَصلي #الهلال_الفيصلي_كاس_السوبر pic.twitter.com/G8Tz2KgpHb — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

في المقابل فشل الفيصلي في التتويج بلقب كأس السوبر السعودي في المشاركة الأولى له في تاريخ البطولة.

وكان الهلال قد خسر 0/3 أمام النصر في كأس السوبر السعودي 2020، علما أن النصر حقق اللقب مرتين عامي 2019 و2020، مقابل لقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

وكان الهلال قد فاز بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي ليحتفظ باللقب للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه، في المقابل توج الفيصلي بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز 3/2 على التعاون في المباراة النهائية في مايو الماضي، وهو اللقب الوحيد للفيصلي في البطولة.

وسبق أن لعب الهلال والفيصلي 32 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الهلال الفوز في 26 منها، وتعادلا 6 مرات، ولم يسبق للفيصلي الفوز على الهلال، وكانت أبرز نتائج الهلال على الفيصلي الفوز 5/1 و4/0.

ومن المقرر أن يلعب الهلال مع الطائي ثم التعاون ثم الباطن في الدوري السعودي، على أن يشارك بعدها في كأس العالم للأندية حيث يلعب الزعيم مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

وبعد مشاركته في كأس العالم للأندية يلعب الهلال مع النصر في فبراير المقبل في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.