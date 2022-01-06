شاهد هدف سالم الدوسري السينمائي في شباك الفيصلي (فيديو)

أحرز سالم الدوسري نجم نادي الهلال هدفًا سينمائيا في شباك الفيصلي، خلال مباراة الفريقين مساء الخميس، على لقب كأس السوبر السعودي.

ونجح سالم الدوسري في تقليص النتيجة بعد تأخر الهلال بهدفين، وبالتحديد في الدقيقة 40 عندما استقبل الدوسري كرة عرضية من زميله محمد البريك، وسددها مقصية رائعة ليودعها في الشباك.

ولم يتمكن حارس الفيصلي من التعامل مع كرة سالم، لتسكن الشباك، وسط فرحة عارمة من جماهير الهلال.

هددددف العااام التورنيدو سالم الدوسري وخلفية مزدوجة رائعة في شباك الفيصلي #الهلال_الفيَصلي #الهلال_الفيصلي_كاس_السوبر pic.twitter.com/G8Tz2KgpHb — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وتأخر الهلال مبكرا بهدفين دون رد في الشوط الأول، عن طريق محمد العمري ورومان أمالفيتانو في الدقيقتين 16 و24.

يذكر أنه في الأسبوع الماضي جدد اللاعب الدولي سالم الدوسري عقده مع ناديه الهلال السعودي لثلاث سنوات قادمة، ليدافع بالتالي عن ألوان بطل دوري أبطال آسيا حتى 2025.

وأعلن الهلال تجديد عقد الجناح البالغ 30 عاماً في مقطع فيديو على تويتر، أنهاه بـ“سالم هلالي حتى 2025″، من دون أن يكشف عن أي تفاصيل أخرى مرتبطة بقيمة العقد.

ويستضيف ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ مواجهة مثيرة بين الهلال والفيصلي، في بطولة كأس السوبر السعودي، مساء اليوم الخميس.

وحقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي مرتين عامي 2015 و2018، بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويظهر الفيصلي للمرة الأولى في تاريخ كأس السوبر السعودي، ولم يسبق له خوض البطولة من قبل، بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال في آخر لقاء ضد الفيصلي بنتيجة 3-2 يوم 31 ديسمبر الماضي، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

ويتسلح الهلال بالتاريخ في مواجهة الفيصلي، فلم يعرف الفيصلي طعم الفوز على الهلال في تاريخ لقاءات الفريقين.