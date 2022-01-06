تفاريس مهاجم الفيصلي يصفع جانغ مدافع الهلال (فيديو)

شهدت مباراة الفيصلي والهلال في كأس السوبر السعودي حالة طرد، بعدما أشهر الحكم داني ماكيلي البطاقة الحمراء في وجه اللاعب جوليو تافاريس من الفيصلي في الدقيقة 45+3 من الشوط الأول، اليوم الخميس.

ولجأ ماكيلي لتقنية حكم الفيديو ”VAR“ التي أظهرت صفع تافاريس لجانغ هيون سوو لاعب الهلال.

وانتهى الشوط الأول بتقدم الفيصلي 2/1، ونجح الهلال في معادلة النتيجة بعدما سجل له ياسر الشهراني هدفا في الدقيقة 53.

ووضع محمد العمري الفيصلي في المقدمة بهدف من تسديدة رائعة في الدقيقة 16، وضاعف رومان أمالفيتانو تقدم الفيصلي في الدقيقة 24.

وسجل سالم الدوسري هدفا مذهلا ورائعا من ضربة مقصية في الدقيقة 40.

ونجح ياسر الشهراني في تعديل الكفة للهلال، بعدما سجل الهدف الثاني بتسديدة من داخل منطقة الجزاء.

وسبق أن حقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي مرتين عامي 2015 و2018، بينما خسر البطولة 3 مرات.

هددددف العااام التورنيدو سالم الدوسري وخلفية مزدوجة رائعة في شباك الفيصلي #الهلال_الفيَصلي #الهلال_الفيصلي_كاس_السوبر pic.twitter.com/G8Tz2KgpHb — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

في المقابل، يظهر الفيصلي للمرة الأولى في تاريخ كأس السوبر السعودي، ولم يسبق له خوض البطولة من قبل، ويشارك في البطولة بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفي آخر لقاء ضد الفيصلي، فاز الهلال بنتيجة 3/2 يوم 31 ديسمبر الماضي، في الجولة الخامسة عشر من الدوري السعودي.

ويتسلح الهلال بالتاريخ في مواجهة الفيصلي، فلم يعرف الفيصلي طعم الفوز على الهلال في تاريخ لقاءات الفريقين.

كأس السوبر السعودي: برأيك.. طرد تفاريس لاعب الفيصلي مستحق أو لا #الهلال_الفيصلي_السوبر_السعودي #الهلال_الفيَصلي #كأس_بيرين_للسوبر_السعودي — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وفاز الهلال بلقب الدوري السعودي الموسم الماضي، ليحتفظ به للمرة الثانية على التوالي والـ17 في تاريخه، في حين نال الفيصلي لقب كأس خادم الحرمين الشريفين بعد الفوز 3/2 على التعاون في المباراة النهائية في مايو الماضي، وهو اللقب الوحيد للفيصلي في البطولة.

يشار إلى أن الهلال خسر 0/3 أمام النصر في كأس السوبر السعودي 2020، علما أن النصر حقق اللقب مرتين عامي 2019 و2020، وهو عدد ألقاب الهلال وجاءا عامي 2015 و2018، مقابل لقب لكل من الأهلي والشباب والفتح.

وسبق أن لعب الهلال والفيصلي 30 مباراة في مختلف المسابقات، حقق الهلال الفوز في 23 منها، وتعادلا 7 مرات، فاز الهلال في واحدة منها بركلات الترجيح، ولم يسبق للفيصلي الفوز على الهلال، وكانت أبرز نتائج الهلال على الفيصلي الفوز 5/1 و4/0.