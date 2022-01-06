حقيقة وجود صفقة تبادلية تشمل عبدالفتاح عسيري ومحمد العويس بين النصر والأهلي

نفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي النصر السعودي، وجود أي مفاوضات مع الأهلي لتبادل اللاعبين عبدالفتاح عسيري ومحمد العويس، خلال الميركاتو الشتوي الحالي.

وشهدت الساعات القليلة الماضية، أنباء قوية عن هذه المقايضة المثيرة بين النصر والأهلي.

إلى نادي النصر السعودي.. جدل حول مستقبل كنو ومحمد العويس https://t.co/CX1eAGW9Z9 pic.twitter.com/LN9FPjLLWT — إرم سبورت (@EremSports) January 6, 2022

وبحسب تلك المصادر، فإن إدارة الأهلي برئاسة ماجد النفيعي أكدت تمسكها ببقاء الحارس العويس البالغ من العمر 30 عاما مع الفريق الأول لكرة القدم، وتعمل حاليا على التوصل لاتفاق معه للتجديد.

كما أكدت أيضا إدارة نادي النصر أنها تسعى لاستعادة مستوى عبدالفتاح عسيري المعروف، حيث يمثل إضافة كبيرة للفريق الأول لكرة القدم خلال الفترة القادمة.

وينتهي عقد محمد العويس مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني أنه يحق له التفاوض حاليا مع أي ناد دون موافقة الأهلي.

ويرتبط العويس بالانتقال إلى النصر والهلال.

ويملك النصر 26 نقطة من 15 مباراة، ويحتل المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي، وحقق العالمي الفوز 8 مرات مقابل التعادل في مرتين، في حين خسر 5 مرات.

في حين حصد الأهلي 15 نقطة من 15 مباراة ويحتل الفريق المركز الثاني عشر، وقد خسر 6 مرات وتعادل في 6 وحقق الفوز 3 مرات فقط.

تاليسكا لاعب النصر يواجه شبيهه: إذا تسدد مثلي تعال العب معانا https://t.co/UAWnEksFsv pic.twitter.com/t4l5Fti0FS — إرم سبورت (@EremSports) January 5, 2022

حارس بيروفي

وكانت تقارير إعلامية قد كشفت أن ميغيل أنخيل روسو، المدير الفني للنصر، أبدى رغبته في التعاقد مع الحارس البيروفي بيدرو غاليسي، من أورلاندو سيتي الأمريكي.

ووفقا لما ذكره الإعلامي خوسيه فاريلا، عبر حسابه على موقع ”تويتر“، أمس الأربعاء، فإن بيدرو غاليسي، حارس مرمى المنتخب البيروفي، موجود على رادار نادي النصر السعودي، إذ إن مدرب الفريق الحالي الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو درب اللاعب من قبل في 2019.

ويبلغ بيدرو غاليسي من العمر 31 عاما، ووصل لمباراته الدولية رقم 83 بقميص منتخب بيرو، واستقبلت شباكه 99 هدفا، وحافظ على نظافة مرماه في 29 مواجهة.

وعانى النصر طوال الموسم الحالي على مستوى حراسة المرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان برنامج ”الميدان الرياضي“ قد قال قبل أيام، إن إدارة نادي النصر وقعت عقدا مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز، وأضافت أن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 6 ملايين دولار.