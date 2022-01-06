رسميا.. نادي الاتحاد السعودي يجدد عقد عبدالعزيز البيشي (فيديو وصور)

أعلن نادي الاتحاد السعودي، اليوم الخميس، تجديد عقد لاعبه عبدالعزيز البيشي حتى عام 2026.

وقال الاتحاد عبر حسابه على موقع ”تويتر“، إن ”البيشي سيظل اتحاديًا حتى 2026“.

ودخلت إدارة الاتحاد في مفاوضات مع عبدالعزيز البيشي، قبل دخول اللاعب الفترة الحرة في عقده الحالي مع النادي، والذي كان ينتهي في يونيو 2022.

وانتقل عبدالعزيز البيشي، البالغ من العمر 27 عاما، للاتحاد في يناير 2019 قادمًا من الفيصلي.

📸| من مراسم تجديد العقد pic.twitter.com/x4tMdWBgP2 — نادي الاتحاد السعودي (@ittihad) January 6, 2022

يشار إلى أن الاتحاد يحتل المركز الأول في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، حيث حصد العميد 32 نقطة من 14 مباراة ويتقدم بنقطة وحيدة عن الشباب الثاني الذي لعب مباراة أكثر من الاتحاد.

ويمنّي الاتحاد النفس بنيل لقب الدوري السعودي للمحترفين هذا الموسم، علما أن آخر تتويج له في الدوري المحلي كان في موسم 2008/2009.

كما تأهل نادي الاتحاد إلى دور ربع النهائي في كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث من المقرر أن يواجه التعاون، يوم الإثنين 14 فبراير المقبل.

صفقة حمدالله

يشار إلى أن نادي الاتحاد أعلن، الشهر الماضي، التعاقد مع المهاجم المغربي عبدالرزاق حمدالله في صفقة انتقال حر، مستغلا إعلان نادي النصر فسخ عقد اللاعب.

وقالت وسائل إعلام، إنه من المتوقع أن يكون حمدلله جاهزًا للمشاركة في مباراة الاتحاد ضد الفيحاء، غدا الجمعة، ضمن منافسات الجولة الـ16 من الدوري السعودي للمحترفين.

وليد الفراج يحمل قميص عبدالرزاق حمدالله في استوديو "أكشن مع وليد" (فيديو) https://t.co/5PqhNnWuO2 pic.twitter.com/EXkChhl0il — إرم سبورت (@EremSports) January 1, 2022

وانتقل عبدالرزاق حمدالله، الذي يبلغ من العمر 31 عاما، لنادي النصر في صفقة انتقال حر، صيف عام 2018، وقاد العالمي للتتويج بلقب الدوري السعودي موسم 2018/2019، وسجل 35 هدفا ليتصدر ترتيب الهدافين.

كما نال حمدالله مع النصر لقبين في كأس السوبر السعودي عامي 2020 و2021.

وسبق أن لعب عبدالرزاق حمدالله لأندية: أولمبيك آسفي في المغرب، أليسوندز النرويجي، كوانززهو آر أف الصيني، الجيش والريان في قطر.

الفوز على الباطن

وكان نادي الاتحاد قد ابتعد في صدارة ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، بعد فوزه 3/2 على الباطن.

وتقدم ماوريسيو أنتونيو للباطن في الدقيقة الخامسة، قبل أن يتعادل ماوريسيو أنتونيو لاعب الباطن للاتحاد، بعدما سجل بالخطأ في مرمى فريقه في الدقيقة الثامنة.

وقدم محمد ناجي أبو عايد لاعب الباطن خدمة جديدة للاتحاد بعدما سجل هدفًا في مرمى فريقه بالخطأ في الدقيقة 72 ليتقدم الاتحاد 2/1. لكن محمد رايحي نجح بتسجيل هدف التعادل للباطن بتسديدة قوية ورائعة من خارج منطقة الجزاء في الدقيقة 83.

وسجل هارون كمارا هدف الفوز للاتحاد في الدقيقة 90+3. وحقق الاتحاد الفوز للمرة العاشرة، مقابل الخسارة مرتين، في حين تعادل مرتين، ليرتفع رصيده إلى 32 نقطة في الصدارة، متقدمًا بـ4 نقاط عن الشباب صاحب المركز الثاني.