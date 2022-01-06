رفض عرض الهلال للتعاقد مع فيتينيو نجم فلامنغو

كشفت تقارير صحفية برازيلية أن إدارة نادي الهلال برئاسة فهد بن نافل دخلت في مفاوضات مع أحد النجوم البرازيليين للتعاقد معه بشكل رسمي، في الميركاتو الشتوي.

وبحسب صحيفة ”Torcedores“ البرازيلية قدم نادي الهلال عرضا رسميا إلى فلامنغو البرازيلي، للتعاقد مع نجمه البرازيلي فيتينيو، في يناير الحالي.

وأشارت الصحيفة، إلى أن الهلال عرض على العملاق البرازيلي، استعارة فيتينيو، لمدة 6 أشهر، مقابل مليون دولار، مع خيار الشراء نهائيا، مقابل 8 ملايين دولار.

وأوضحت أن فلامنغو، رفض عرض الهلال مطالبا برفع المقابل المالي، من أجل إتمام الصفقة ومن المتوقع أن يقدم الهلال عرضا آخر خلال الساعات المقبلة.

ويبحث الهلال عن تدعيم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة خاصة أن الفريق مقبل على منافسات عالمية وقارية كبرى، أبرزها كأس العالم للأندية ودوري أبطال آسيا بخلاف المنافسات المحلية.

الهلال كان تعاقد مع فيتينيو عام 2018 ليعوض فينسيوس جونيور نجم ريال مدريد الحالي.