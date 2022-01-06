إلى نادي النصر السعودي.. جدل حول مستقبل كنو ومحمد العويس

أثار الثنائي محمد العويس حارس مرمى الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي السعودي، ومحمد كنو لاعب خط وسط الهلال جدلا واسعا خلال الساعات الأخيرة بالمملكة العربية السعودية، بسبب غموض مستقبلهما مِن بقاء كلّ منهما مع ناديه أو الانتقال إلى الغريم النصر السعودي.

وينتهي عقد اللاعبين بنهاية الموسم الحالي؛ ما يعني إمكانية توقيعهما حاليا لأي ناد، خاصة أنهما دخلا بالفعل الفترة الحرة، وهو ما زاد من كثافة الغموض حول مستقبلهما في ظل عدم تجديد عقديهما مع الأهلي والهلال.

والعويس وكنو عنصران أساسيان مع المنتخب السعودي الأول وشريكان في نجاحات الأخضر الأخيرة تحت قيادة المدرب هيرفي رينار.

ومع رغبة نادي النصر السعودي القوية في دعم صفوفه خلال فترة الانتقالات الشتوية التي فتحت أبوابها بالفعل في المملكة العربية السعودية، أكدت تقارير أن الثنائي وقع بالفعل للنصر فيما شككت تقارير أخرى في الأمر.

ومن المرجح أن يظهر كنو في تشكيلة الهلال اليوم الخميس في مباراة السوبر السعودي ضد الفيصلي.

وقال الإعلامي السعودي محمد أبوهداية عبر تويتر ”الكاش ينهي النقاش!، النصر رسميا يضم كنو والعويس لصفوفه.. ويرفض إعطاء أيمن يحي والنجعي للأهلي بدل المدة المتبقية من العقد“

”النصر لم يفكر في العويس وكانت النية تتجه نحو حارس أجنبي، ولكن فترة الشتاء قلّصت الخيارات واتخذ القرار، ألف مبارك للعالمي“.

من جهته قال حسن الراهب لفضائية إس بي سي “ الراهب ..مفاوضات #النصر مع العويس توقفت، وسيجلب النصر حارسا أجنبيا“.

وقال الناقد الرياضي المنتمي للنادي الأهلي أحمد الشمراني موجها حديثه لماجد النفيعي رئيس النادي الأهلي السعودي “ مكتسبات الأهلي، وأولاها: العويس، يجب الحفاظ عليها“.

كنو

يخوض كنو مباراة السوبر السعودي برفقة الهلال اليوم الخميس ضد الفيصلي، ومع ذلك ما زالت تقارير انتقاله إلى النصر تغزو الأوساط الرياضية السعودية ومواقع التواصل الاجتماعي.

وقال الناقد الرياضي ببرنامج أكشن مع وليد، محمد العنزي ”محمد كنو نصراوي لمدة 3 سنوات وأنا مسؤول عن كلامي“.

ورد وليد الفراج مقدم البرنامج ”لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من الهلال التي تحتاج لتوقيع النصر مع بن نافل ليردوا الهزيمة“.

وقال محلل البرنامج ذاته، سامي الحريري ”من الصعب أن تحافظ على فريق مليء بالنجوم، يعجبني الشفافية والعمل التراكمي بالهلال.. لو خرج محمد كنو ، مصعب الجوير ”جاهز“.

كانت تقارير أشارت إلى رفض كنو عرض تجديد عقده مع الهلال، والتوصل لاتفاق مع النصر.