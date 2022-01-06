الهلال ضد الفيصلي.. الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل المتوقع لمباراة السوبر السعودي

يستضيف ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ مواجهة مثيرة بين الهلال والفيصلي في بطولة كأس السوبر السعودي مساء اليوم الخميس.

ويتنافس الهلال مع الفيصلي على لقب كأس السوبر السعودي، وهو ما تستعرضه ”إرم نيوز“ في التقرير التالي:

الموعد والقنوات الناقلة

تقام المباراة على ملعب ”الأمير فيصل بن فهد“ في الملز بالعاصمة السعودية الرياض في الساعة الثامنة والربع مساء اليوم الخميس بتوقيت السعودية.

وتذاع المباراة عبر قناة SSC1 بصوت المعلقين محمد الخامسي وعيسى الحربين.

ماذا يقول التاريخ؟

حقق الهلال لقب كأس السوبر السعودي مرتين عامي 2015 و2018 بينما خسر البطولة 3 مرات.

ويظهر الفيصلي للمرة الأولى في تاريخ كأس السوبر السعودي ولم يسبق له خوض البطولة من قبل بعدما توج بلقب كأس خادم الحرمين الشريفين.

وفاز الهلال في آخر لقاء ضد الفيصلي بنتيجة 3-2 يوم 31 ديسمبر الماضي في الجولة الخامسة عشرة للدوري السعودي.

ويتسلح الهلال بالتاريخ في مواجهة الفيصلي، فلم يعرف الفيصلي طعم الفوز على الهلال في تاريخ لقاءات الفريقين.

تشكيل الهلال

يخوض الهلال اختباراً مهماً في توقيت حرج قبل استكمال مشواره بالدوري السعودي والمشاركة في كأس العالم للأندية.

وقال البرتغالي ليوناردو جارديم، المدير الفني لفريق الهلال، في المؤتمر الصحفي قبل المباراة، إن فريقه دائماً تكون كفته أرجح في اللقاءات النهائية، مؤكداً أن المباراة ستكون صعبة خاصة أن لقاء الفريقين بالدوري انتهى بفوز صعب للهلال.

وأشار إلى أن الهلال عليه أن يثبت أنه الأفضل داخل الملعب مؤكداً أن مباراة السوبر السعودي سيدخلها الفريق بفكر مختلف من أجل تحقيق الفوز، خاصة أن البطولات التي تقام من مباراة واحدة دائماً تكون صعبة وحافلة بالمفاجآت.

ومن المنتظر أن يلعب الهلال بتشكيلة تضم حارس المرمى عبد الله المعيوف وأمامه رباعي خط الدفاع علي آل بليهي والكوري الجنوبي جانج هيون سو ومحمد البريك وياسر الشهراني.

ويقود خط الوسط محمد كنو وبجواره سلمان الفرج وعلى الأطراف سالم الدوسري والبرازيلي ماتيوس بيريرا بينما يقود خط الهجوم المالي موسى ماريجا والفرنسي بافتيمبي جوميز.

أوراق الفيصلي

يبحث الفيصلي عن التتويج بلقب كأس السوبر السعودي لأول مرة في تاريخه رغم صعوبة المهمة أمام الهلال.

وقال البرتغالي دانييل راموس، المدير الفني لفريق الفيصلي، في المؤتمر الصحفي، إن المباراة ستكون مهمة وصعبة بكل المقاييس، مؤكداً أن فريقه سيسعى لعلاج الأخطاء التي وقع بها في لقاء الدوري.

وأشار إلى أن لاعبي الفيصلي قادرون على مواجهة الهلال وسيكونون على مستوى التحدي وعلى قدر المسؤولية.

ومن المرجح أن يعتمد الفيصلي على تشكيلته التي تضم حارس المرمى أحمد الكسار وأمامه رباعي خط الدفاع ياسين برناوي والثنائي البرازيلي إيجور روسي ورافائيل دا سيلفا ومحمد العمري.

ويقود خط الوسط عبد الرحمن الدوسري والبرازيلي إسماعيل سيلفا والمغربي هشام فايق والبرازيلي لوان جيرمي وخالد كعبي مع المهاجم جوليو تافاريس من الرأس الأخضر.

وقال مختار مختار، مدرب الوحدة السعودي السابق، لـ“إرم نيوز“ إن مواجهة السوبر دائماً خارج الحسابات، مؤكداً أن الهلال فريق متكامل ومميز ولديه قدرات هجومية على أعلى مستوى.

وأوضح أن الفيصلي فريق جيد ويلعب بأسلوب تكتيكي مميز ولديه بعض الأسلحة الهجومية، خاصة تافاريس، بجانب التنظيم الدفاعي من جانب المدرب دانييل راموس.