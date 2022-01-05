رياضة

وليد الفراج: تعاقد النصر مع محمد كنو سيكون علاجا جيدا لجماهيره (فيديو)
تاريخ النشر: 05 يناير 2022 21:35 GMT
تاريخ التحديث: 05 يناير 2022 22:00 GMT

وليد الفراج: تعاقد النصر مع محمد كنو سيكون علاجا جيدا لجماهيره (فيديو)

يرى الإعلامي السعوي وليد الفراج أنه في حالة صحة الأخبار التي راجت بحصول نادي النصر على توقيع محمد كنو مدافع الهلال، سيكون هذا "علاجا جيدا" لجماهير "العالمي".

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المصدر: فريق التحرير- إرم نيوز

يرى الإعلامي السعوي وليد الفراج أنه في حالة صحة الأخبار التي راجت بحصول نادي النصر على توقيع محمد كنو مدافع الهلال، سيكون هذا ”علاجا جيدا“ لجماهير ”العالمي“.

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ صباح اليوم الأربعاء، عن نجاح نادي النصر السعودي في حسم صفقة محمد كنو، نجم نادي الهلال، بعد دخول اللاعب في أزمة مع مسؤولي ”الزعيم“ ورفضه لعرضهم المالي.

وقالت الصحيفة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر خاص بها: ”بعد شد وجذب.. محمد كنو نصراويًا لمدة 3 سنوات.. والإعلان بعد كأس السوبر السعودي“.

وقال الفراج خلال تقديم برنامجه ”أكشن مع وليد“: “ لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من الهلال على أرضهم في مرسول بارك“.

وأضاف: ”جماهير النصر تحتاج للتوقيع مع فهد بن نافل رئيس الهلال شخصيًا ليردوا الهزيمة الآسيوية“.

وأكد الإعلامي محمد العنزي صحة خبر توقيع كنو للنصر، مؤكدًا أنه مسؤول عما يقوله بصفته إعلاميا يرصد ويتابع الأخبار.

وأضاف: ”التعاقد مع كنو خلال الفترة الحرة، وعدم تكبد أي أعباء مالية خطوة جيدة وتمثل رؤية مسلي آل معمر رئس النصر، والذي يتبع سياسة اللعب المالي النظيف“.

وعلى العكس يرى سامي الحريري أن الهلال لن يتأثر برحيل كنو لأن الفريق لا يتأثر ولا يقف على لاعب لتوافر البديل.

وأوضح: ”من الصعب أن تحافظ على فريق مليء بالنجوم، يعجبني الشفافية والعمل التراكمي بالهلال.. لو خرج محمد كنو، مصعب الجوير جاهز“.

وأضاف: ”فكرة إعلان التعاقد مع محمد كنو بين شوطي نهائي السوبر ستكون مستهلكة“.

واختتم: ”لبعض لأندية التعاقدات وللهلال المنصات، شاهدنا إلغاء عقد حمدالله يوم تتويج الهلال بآسيا، ولم يؤثر على الزعيم في شيء“.

ودخل محمد كنو الفترة الحرة مع نادي الهلال، يوم السبت الماضي، والتي تتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة “الزعيم”.

وكان محمد كنو حديث الميركاتو الشتوي السعودي منذ انطلاقه مع شهر يناير الجاري، حيث ربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى ناديي النصر والاتحاد.

وشددت التقارير أن اللاعب محمد كنو لم يوقِّع على عقود التجديد مع الهلال حتى الآن وسط اختلافات على عدد من البنود.

ويحظى اللاعب صاحب الـ27 عاما باهتمام عدد من الأندية يأتي في مقدمتهم الاتحاد الذي يسعى إلى رد صفقة الهلال مع سعود عبد الحميد إلى جانب الاستفادة الفنية من قدرات اللاعب.

وكان كنو قد رفض عرضا من نادي الهلال براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين ريال لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك لتمسكه بالحصول على 7 ملايين ريال سعودي، باقي مستحقاته المالية قبل التفاوض على التجديد.

وأشارت تقارير إلى أن محمد كنو يمتلك بعض العروض أبرزها: النصر والسد القطري لضمه في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري، أو شراء المتبقي من عقده مع الهلال.

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