وليد الفراج: تعاقد النصر مع محمد كنو سيكون علاجا جيدا لجماهيره (فيديو)

يرى الإعلامي السعوي وليد الفراج أنه في حالة صحة الأخبار التي راجت بحصول نادي النصر على توقيع محمد كنو مدافع الهلال، سيكون هذا ”علاجا جيدا“ لجماهير ”العالمي“.

وكشفت صحيفة ”عكاظ“ صباح اليوم الأربعاء، عن نجاح نادي النصر السعودي في حسم صفقة محمد كنو، نجم نادي الهلال، بعد دخول اللاعب في أزمة مع مسؤولي ”الزعيم“ ورفضه لعرضهم المالي.

وقالت الصحيفة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، يوم الأربعاء، نقلا عن مصدر خاص بها: ”بعد شد وجذب.. محمد كنو نصراويًا لمدة 3 سنوات.. والإعلان بعد كأس السوبر السعودي“.

وقال الفراج خلال تقديم برنامجه ”أكشن مع وليد“: “ لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من الهلال على أرضهم في مرسول بارك“.

وأضاف: ”جماهير النصر تحتاج للتوقيع مع فهد بن نافل رئيس الهلال شخصيًا ليردوا الهزيمة الآسيوية“.

#وليد_الفراج: لو تعاقد النصر مع محمد كنو فذلك علاج جيد للجمهور خاصة بعد خسارة نصف نهائي الآسيوية من #الهلال التي تحتاج لتوقيع #النصر مع بن نافل ليردوا الهزيمة 😉 اشترك الآن على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/nkfOJeTemS — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 5, 2022

وأكد الإعلامي محمد العنزي صحة خبر توقيع كنو للنصر، مؤكدًا أنه مسؤول عما يقوله بصفته إعلاميا يرصد ويتابع الأخبار.

وأضاف: ”التعاقد مع كنو خلال الفترة الحرة، وعدم تكبد أي أعباء مالية خطوة جيدة وتمثل رؤية مسلي آل معمر رئس النصر، والذي يتبع سياسة اللعب المالي النظيف“.

#وليد_الفراج: هل هناك خبر رسمي من نادي #النصر بالتعاقد مع محمد كنو ؟ محمد العنزي : محمد كنو نصراوي لمدة 3 سنوات وأنا مسؤول عن كلامي . اشترك الآن على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/zbtXJznQu4 — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 5, 2022

وعلى العكس يرى سامي الحريري أن الهلال لن يتأثر برحيل كنو لأن الفريق لا يتأثر ولا يقف على لاعب لتوافر البديل.

وأوضح: ”من الصعب أن تحافظ على فريق مليء بالنجوم، يعجبني الشفافية والعمل التراكمي بالهلال.. لو خرج محمد كنو، مصعب الجوير جاهز“.

وأضاف: ”فكرة إعلان التعاقد مع محمد كنو بين شوطي نهائي السوبر ستكون مستهلكة“.

واختتم: ”لبعض لأندية التعاقدات وللهلال المنصات، شاهدنا إلغاء عقد حمدالله يوم تتويج الهلال بآسيا، ولم يؤثر على الزعيم في شيء“.

سامي الحريري عن فكرة اعلان التعاقد مع محمد كنو بين شوطي نهائي السوبر: للأندية التعاقدات و للهلال المنصات ، شاهدنا إلغاء عقد حمدالله يوم تتويج #الهلال بآسيا اشترك الآن على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/J5CZP4KH4S — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 5, 2022

سامي الحريري: من الصعب أن تحافظ على فريق مليء بالنجوم ، يعجبني الشفافية والعمل التراكمي بالهلال .. لو خرج محمد كنو ، مصعب الجوير "جاهز" اشترك الآن على #ShahidVIP https://t.co/31RrAUFZxy#أكشن_مع_وليد#MBCAction#شاهد pic.twitter.com/2ytZxYJIJA — أكشن مع وليد (@ActionMa3Waleed) January 5, 2022

ودخل محمد كنو الفترة الحرة مع نادي الهلال، يوم السبت الماضي، والتي تتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة “الزعيم”.

وكان محمد كنو حديث الميركاتو الشتوي السعودي منذ انطلاقه مع شهر يناير الجاري، حيث ربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى ناديي النصر والاتحاد.

وشددت التقارير أن اللاعب محمد كنو لم يوقِّع على عقود التجديد مع الهلال حتى الآن وسط اختلافات على عدد من البنود.

ويحظى اللاعب صاحب الـ27 عاما باهتمام عدد من الأندية يأتي في مقدمتهم الاتحاد الذي يسعى إلى رد صفقة الهلال مع سعود عبد الحميد إلى جانب الاستفادة الفنية من قدرات اللاعب.

وكان كنو قد رفض عرضا من نادي الهلال براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين ريال لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك لتمسكه بالحصول على 7 ملايين ريال سعودي، باقي مستحقاته المالية قبل التفاوض على التجديد.

وأشارت تقارير إلى أن محمد كنو يمتلك بعض العروض أبرزها: النصر والسد القطري لضمه في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري، أو شراء المتبقي من عقده مع الهلال.