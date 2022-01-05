تاليسكا لاعب النصر يواجه شبيهه: إذا تسدد مثلي تعال العب معانا

تقابل البرازيلي أندرسون تاليسكا؛ لاعب نادي النصر السعودي، مع شبيهه، والذي حضر مباراة الديربي الآسيوي بين النصر والهلال، في ملعب مرسول بارك، والتي شهدت فوز ”الزعيم“ ثم تتويجه بالبطولة القارية.

ونشر تاليسكا فيديو عبر حسابه على موقع ”إنستغرام“ رحب فيه بشبيهه، حيث تقابل الثنائي وقال كل واحد منهم ”أنا الأصل“.

كما حضر شبيه تاليسكا إلى تدريبات النصر، ونشر اللاعب البرازيلي بثًا مباشرا بصحبته وقال من خلاله: ”إذا تسدد مثلي تعال العب معانا“.

وحضر شبيه اللاعب البرازيلي، تاليسكا في مدرجات ملعب مرسول بارك خلال مباراة النصر والهلال الماضية في دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وقال في تصريحات لقناة ”أبو ظبي الرياضية“: ”أنا كالذي في الملعب، لكنني سأحضر في المدرجات، إن شاء الله سننهي المباراة مبكرًا، النصر ذاهب للآسيوية وللنهائي، هذه مباراة واحدة، أكون أو لا أكون“.

وفاز فريق النصر على مضيفه الفتح 1 / صفر اليوم السبت في المرحلة الخامسة عشرة من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين لكرة القدم (دوري المحترفين السعودي) والتي شهدت أيضا فوز التعاون على ضمك 3 / صفر وأبها على الرائد 1 / صفر.

ويدين النصر بالفضل في هذا الفوز للاعبه أندرسون تاليسكا الذي سجل هدف المباراة الوحيد في الدقيقة 75.

وأكمل فريق الفتح المباراة بعشرة لاعبين منذ الدقيقة 42 بعد طرد مروان سعدان.

ورفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث وتوقف رصيد الفتح عند 16 نقطة في المركز الحادي عشر.