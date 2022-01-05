الشرطة يبتعد بصدارة ترتيب الدوري العراقي بفوز مثير على الزوراء

ابتعد نادي الشرطة بصدارة جدول ترتيب الدوري العراقي الممتاز، بعد فوزه على الزوراء 2/1، خلال المباراة التي أقيمت اليوم الأربعاء، بالجولة 17، على ملعب الشعب الدولي.

وحقق الشرطة ريمونتادا على ضيفه الزوراء في ديربي العاصمة بغداد، حيث قلب تأخره بهدف إلى فوز 2/1، وسط حضور جماهيري كبير قد يصل إلى 50 ألف متفرج.

افتتح الزوراء التهديف في اللقاء عن طريق مازن فياض في الدقيقة 18.

وأدرك الشرطة التعادل عن طريق السوري محمود المواس، من ركلة جزاء في الدقيقة 44.

ونجح علي الحصني في تسجيل هدف الفوز للشرطة في الدقيقة 69.

وارتفع رصيد الشرطة إلى 47 نقطة في صدارة ترتيب الدوري العراقي، بفارق 14 نقطة عن الزوراء صاحب الوصافة.