"تعوّد هذا الجسد على مشرط الجراح".. أول تعليق من تركي آل الشيخ بعد مروره بوعكة صحية

كشف تركي آل الشيخ رئيس هيئة الترفيه في المملكة العربية السعودية، مالك نادي ألميريا الإسباني، عن آخر تطورات حالته الصحية، بعد خضوعه لعملية جراحية.

وكتب ”آل الشيخ“ عبر حسابه الشخصي على موقع تويتر تغريدة، قال فيها: ”الحمد الله أنا بخير … أتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمة، حماه وأعزه الله“.

وأضاف: ولكل محب شكرًا، ولكل كارهٍ شكرًا“.

واختتم: ”تعوّد هذا الجسد على مشرط الجراح … لكن الإيمان والعزيمة يزيدان، لا أراكم الله مكروهًا في حبيب أو عزيز“.

الحمدالله انا بخير … اتقدم بخالص الشكر لسيدي ولي العهد على رعايته الدائمه حماه واعزه الله… ولكل محب شكراً ولكل كاره شكراً … تعود هذا الجسد على مشرط الجراح … لكن الايمان والعزيمه تزيد🙏🏻 لا أراكم الله مكروه في حبيب اوعزيز🙏🏻❤️ — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) January 5, 2022

وانتشرت صورة لرئيس الهيئة العامة للترفيه في السعودية، المستشار تركي آل الشيخ، من على سرير المستشفى، بعد إجرائه عملية جراحية في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأفادت صحيفة ”المدينة“ بأن المستشار تركي آل الشيخ خضع إلى عملية جراحية في نيويورك.

وتداول رواد، وصفحات مواقع التواصل الاجتماعي، صورة المستشار تركي آل الشيخ، يظهر فيها نائمًا على سرير المستشفى، حيث تمنوا له الشفاء العاجل، وهنأوه بالخروج سالمًا من العملية الجراحية.

وتعرض آل الشيخ لأكثر من وعكة صحية خلال السنوات الأخيرة، حيث سبق وسافر إلى نيويورك وبقي هناك عدة أشهر للخضوع لعدة عمليات جراحية وأتبعها برنامج علاجي.