إيغالو يقاطع تدريبات الشباب اعتراضًا على منعه من الالتحاق بمنتخب نيجيريا

واصل النيجيري أوديون إيغالو مهاجم نادي الشباب السعودي غيابه عن تدريبات فريقه، احتجاجًا منه على عدم السماح له بالسفر، للمشاركة مع منتخب بلاده في كأس الأمم الأفريقية، التي ستنطلق، يوم الأحد المقبل، في الكاميرون.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ تقريرًا قالت فيه إن إيغالو غاب عن تدريب فريقه لليوم الثاني على التوالي احتجاجًا على رفض النادي سفره للانضمام إلى منتخب بلاده المشارك في أمم أفريقيا.

وكان إيغالو قد تغيب، أمس الثلاثاء، عن تدريبات الشباب بسبب غضبه الشديد واعتراضه على منعه من المشاركة في نهائيات أمم أفريقيا مع منتخب نيجيريا.

مصادر قريبة الصلة من نادي الاتحاد السعودي قالت في وقت سابق إن سبب عدم السماح لإيغالو بالرحيل، يعود لعدم وصول خطاب الاستدعاء الرسمي للاعب من الاتحاد النيجيري لكرة القدم خلال المدة القانونية المحددة.

وبررت إدارة نادي الشباب رفضها بعدم التزام الاتحاد النيجيري بالموعد القانوني لاستدعاء إيغالو قبل البطولة بـ15 يومًا، وفقًا للوائح.

إعلامي: إيغالو نجم الشباب لن ينضم لقائمة منتخب نيجيريا في كأس الأمم الأفريقية (فيديو) https://t.co/1o76U2Jjwe pic.twitter.com/lXUTmylK45 — إرم سبورت (@EremSports) January 1, 2022

ونجح إيغالو بقيادة الشباب إلى تحقيق انتصار ثمين على حساب أهلي جدة في المواجهة القوية التي جمعت الفريقين ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من بطولة دوري المحترفين السعودي.

ويعد إيغالو صاحب الـ32 عامًا أحد أفضل المهاجمين في الدوري السعودي هذا الموسم، حيث خاض جميع مباريات الفريق الـ15، وأحرز خلالها 11 هدفًا ليتصدر ترتيب هدافي الدوري السعودي.

ويتواجد إيغالو بقائمة منتخب نيجيريا الذي ينافس في مجموعة تضم منتخبات: مصر، وغينيا، بيساو، والسودان.

وتنطلق، يوم الأحد المقبل، منافسات النسخة رقم 33 من بطولة كأس الأمم الأفريقية التي تستضيفها الكاميرون بمشاركة 24 منتخبًا.

ويفتتح منتخب نيجيريا مشواره بالبطولة القارية، يوم 11 يناير المقبل، بمواجهة منتخب مصر.

ويتولى إيجوافوين تدريب المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا 2021، على أن يتولى البرتغالي جوزيه بيسيرو، قيادة النسور الخضراء بعد نهاية البطولة الأفريقية.

ويشارك المنتخب النيجيري في أمم أفريقيا 2021 للمرة الـ19 في تاريخه، ويأتي في المجموعة الرابعة بجانب المنتخب المصري، وغينيا، بيساو، والسوادن.