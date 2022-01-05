تقرير: نادي النصر ينجح في التعاقد مع محمد كنو لمدة 3 سنوات

كشفت صحيفة ”عكاظ“ عن نجاح نادي النصر السعودي في حسم صفقة محمد كنو، نجم نادي الهلال، بعد دخول اللاعب في أزمة مع مسؤولي ”الزعيم“ ورفضه لعرضهم المالي.

وقالت الصحيفة، في تغريدة عبر حسابها على تويتر، يوم الأربعا، نقلا عن مصدر خاص بها: ”بعد شد وجذب.. محمد كنو نصراويًا لمدة 3 سنوات.. والإعلان بعد كأس السوبر السعودي“.

ويستعد فريقا الهلال والفيصلي لخوض مباراة قوية عندما يلتقيان، مساء الخميس، في مباراة كأس السوبر السعودي، غدا الخميس، على ملعب الأمير فيصل بن فهد.

ويشارك الهلال في مباراة كأس السوبر السعودي باعتباره بطلا لمسابقة الدوري في الموسم الماضي، فيما يشارك الفيصلي باعتباره بطلا لكأس خادم الحرمين الشريفين.

ودخل محمد كنو الفترة الحرة مع نادي الهلال، يوم السبت الماضي، والتي تتيح له التفاوض أو التوقيع مع أي نادٍ آخر دون الرجوع لإدارة “الزعيم”.

آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي مع محمد كنو لتجديد عقده https://t.co/B5pEhHamMu pic.twitter.com/6MqhApI4ht — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وكان محمد كنو حديث الميركاتو الشتوي السعودي منذ انطلاقه مع شهر يناير الجاري، حيث ربطته العديد من التقارير بالانتقال إلى ناديي النصر والاتحاد.

وشهد سوق الانتقالات الحالي بداية قوية بعدما أعلن الهلال عن ضم سعود عبدالحميد نجم الاتحاد، وذلك قبل نهاية عقده بشهور.

وشددت التقارير أن اللاعب محمد كنو لم يوقِّع على عقود التجديد مع الهال حتى الآن وسط اختلافات على عدد من البنود.

ويحظى اللاعب صاحب الـ27 عاما باهتمام عدد من الأندية يأتي في مقدمتهم الاتحاد الذي يسعى إلى رد صفقة الهلال مع سعود عبد الحميد إلى جانب الاستفادة الفنية من قدرات اللاعب.

وكان كنو قد رفض عرضا من نادي الهلال براتب سنوي يصل إلى 7 ملايين ريال لمدة 3 سنوات مقبلة، وذلك لتمسكه بالحصول على 7 ملايين ريال سعودي، باقي مستحقاته المالية قبل التفاوض على التجديد.

وأشارت تقارير إلى أن محمد كنو يمتلك بعض العروض أبرزها: النصر والسد القطري لضمه في صفقة انتقال حر نهاية الموسم الجاري، أو شراء المتبقي من عقده مع الهلال.

ويحتل الاتحاد صدارة جدول ترتيب دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، بعدما حصد 32 نقطة من 14 مباراة لعبها حتى الآن.

في المقابل، يعيش الهلال حالة من التراجع على صعيد النتائج المحلية مما جعله في المركز الخامس لجدول الترتيب برصيد 24 نقطة من 14 مباراة.