تقرير: مدرب النصر يطلب التعاقد مع الحارس البيروفي بيدرو غاليسي

كشفت تقارير إعلامية أن ميغيل أنخيل روسو، المدير الفني لنادي النصر السعودي، أبدى رغبته في التعاقد مع الحارس البيروفي بيدرو غاليسي، حارس فريق أورلاندو سيتي الأمريكي.

وحسب ما ذكره الإعلامي خوسيه فايلا، عبر حسابه على تويتر، يوم الأربعاء، فإن ”بيدرو غاليسي، حارس مرمى المنتخب البيروفي، موجود على رادار نادي النصر السعودي، إذ إن مدرب الفريق الحالي الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو درب اللاعب من قبل في 2019“.

وبيدور غاليسي يبلغ من العمر 31 عاما، ووصل لمباراته الدولية رقم 83 بقميص منتخب بيرو، إذ استقبلت شباكه 99 هدفا، وحافظ على نظافة مرماه في 29 مواجهة.

وعانى النصر طوال الموسم الحالي على مستوى حراسة المرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ويستهدف النصر تدعيم صفوفه بقوة خلال فترة الانتقالات الجارية من أجل استمرار منافسته على لقب الدوري السعودي، بعدما استعاد انتصاراته أخيرا تحت قيادة المدرب الأرجنتيني، إذ فاز النصر تحت قيادته منذ توليه تدريب الفريق في 4 من أصل 4 مباريات، بين كأس خادم الحرمين الشريفين ودوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وللمرة الأولى منذ 7 أشهر ينجح النصر بالفوز بـ4 مباريات متتالية في جميع المسابقات، بعد الانتصار على الهلال والحزم والفتح في الدوري، والاتفاق بكأس الملك.

وعادل المدرب الأرجنتيني ميغيل روسو، رقم الكرواتي آلان هورفات، عندما انتصر في أول 4 مباريات بعد استلامه تدريب النصر الموسم الماضي خلفا للبرتغالي روي فيتوريا.

وللمره الأولى هذا الموسم نجح النصر في الفوز بـ3 مباريات متتالية بالدوري، وأسهم الأرجنتيني ميجيل روسو في قيادة الفريق لجمع 9 نقاط نقلته من المركز السابع للثالث، وأدخلته دائرة المنافسة على الدوري.

وتجاوز ”العالمي“ الرقم السلبي الذي سجله الموسم الماضي عندما أنهى الدور الأول عند 21 نقطة.

ومع نهاية الدور الأول يعد النصر رابع أقوى هجوم بالدوري بـ24 هدفا، ورابع أقوى دفاع بعد تلقيه 17 هدفا.

وتعاقدت إدارة النصر مع الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو ليقود الفريق فيما تبقى من منافسات الدوري خلفاً للبرتغالي بيدرو مانويل المقال من منصبه بعد 40 يوماً فقط من توقيعه مع الفريق.

ويفتتح النصر مبارياته في الدور الثاني، يوم السبت المقبل، عندما يرحل لملعب المحالة لمواجهة ضمك، لفك الشراكة والانفراد بالمركز الثالث.

وكان النصر كسب لقاء الذهاب أمام ضمك، برباعية مقابل هدف، على ملعب مرسول بارك.