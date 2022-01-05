حقيقة دخول الهلال في مفاوضات مع محمد العويس حارس الأهلي

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الهلال السعودي أنها لم تتفاوض مع حارس الأهلي، محمد العويس.

وكانت تقارير صحفية قد ربطت العويس بالرحيل عن الأهلي بعدما دخل الفترة الحرة في عقده خلال الشهر الحالي، وهي التي يحق له فيها التوقيع لأي نادٍ.

ويرفض محمد العويس حتى الآن، التجديد لفريقه، وسط أنباء عن رغبة كل من النصر والهلال في ضمه.

وكانت تقارير صحفية قد أشارت إلى أن النادي الهلالي قدم عرضًا للعويس مدته 3 سنوات مقابل 18 مليون ريال، بواقع 6 ملايين ريال سنويًا.

وكان العويس قد انضم للنادي الأهلي منذ خمسة مواسم عقب تنافس كبير مع الهلال وقتها، وكان حديث الشارع الرياضي السعودي.

وتعاقد الهلال حتى الآن مع لاعبين محليين هما سعود عبدالحميد قادماً من الاتحاد وعبدالرحمن العبيد قادماً من النصر.

كما يقترب النصر من التعاقد مع المهاجم الأوروغوياني غوناثان رودريغز قادما من نادي كروز أزول المكسيكي.

وعانى النصر طوال الموسم الحالي على مستوى حراسة المرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

ودخل العويس في يناير الجاري الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، التي تسمح له بالتعاقد مع أي ناد دون الحصول على موافقة ناديه الأصلي، ما يسهل من التفاوض معه.

وكان العويس قد ابتعد عن حراسة مرمى الأهلي لأكثر من شهرين ونصف الشهر بسبب الإصابة، قبل أن يعود للتشكيلة الأساسية خلال مباراة الرائد.

ولعب الأهلي ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الرئد بهدف دون رد سجله أحمد الزين.

وانضم العويس للراقي، في 2017، قادمًا من صفوف نادي الشباب.

ولعب محمد العويس 117 مباراة رسمية مع الأهلي، في مختلف المسابقات المحلية والخارجية، استقبل خلالها 167 هدفًا، في الوقت الذي حافظ فيه على نظافة شباكه 27 مرة.

وعلى المستوى الدولي، مثل العويس منتخب السعودية الأول لكرة القدم في 25 مباراة رسمية، استقبل خلالها 21 هدفًا، بينما حافظ على نظافة شباكه 12 مرة.

وبدأ سوق الانتقالات الشتوي الخاص بالدوري السعودي للمحترفين والدرجتين الأولى والثانية، يوم الأحد، ويستمر حتى الـ30 من شهر يناير الحالي، بحسب ما أعلنته لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي.

واستعدت أندية الدوري السعودي للدخول بقوة في الميركاتو الشتوي وإبرام بعض الصفقات لتدعيم الصفوف والتجهيز بشكل جيد لمراحل الحسم في المسابقة.