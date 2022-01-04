الهلال السعودي يتعاقد مع عبدالرحمن العبيد مدافع النصر

حصل نادي الهلال السعودي على توقيع اللاعب عبدالرحمن العبيد، ظهير أيسر نادي النصر، الغريم التقليدي، في صفقة انتقال حر.

ونشرت صحيفة ”الرياضية“ السعودية تقريرا قالت فيه، إن الهلال وقع مع الظهير عبدالرحمن العبيد لاعب النصر السابق، عقدا لثلاثة مواسم، في صفقة انتقال حر.

وجاء توقيع الهلال مع عبدالرحمن العبيد مقابل ثلاثة ملايين ونصف، مرتبا سنويا.

وفي حالة الإعلان عن صفقة العبيد رسميا، سيكون ثاني الصفقات التي كشف عنها نادي الهلال، حيث تعاقد مؤخرًا مع نجم الاتحاد والمنتخب السعودي الأول، سعود عبدالحميد، في صفقة انتقال حر أيضًا.

وانضم عبدالرحمن العبيد إلى صفوف النصر خلال فترة الانتقالات الشتوية عام 2018، قادمًا من فريق القادسية.

وشارك العبيد في 44 مباراة بقميص الفريق الأول لكرة القدم بنادي النصر، ونجح في تسجيل هدف وصنع هدفين.

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ولعب عبدالرحمن العبيد 20 مباراة مع النصر في الدوري السعودي، الموسم الماضي، وصنع 18 فرصة، وقام بـ589 تمريرة ناجحة بنسبة وصلت إلى 83%، و15 مراوغة ناجحة و20 عرضية صحيحة.

يذكر أن الهلال نجح مؤخرًا في تجديد عقد لاعبيه، سالم الدوسري ومحمد البريك، وقد أجرى عدة مفاوضات مع كنو وشقيقه، المسؤول عن إدارة أعماله، لكنها لم تُسفر عن التوصل لاتفاق بعد.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيصلي في السوبر السعودي، يوم الخميس المقبل، بعدما فاز على نفس الفريق الجمعة الماضية بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.