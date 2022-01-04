إلغاء تدريب الأهلي السعودي بعد إصابة عبدالباسط هندي لاعب الفريق بفيروس كورونا

قررت إدارة النادي الأهلي السعودي إلغاء تدريب الفريق الأول لكرة القدم، مساء اليوم الثلاثاء؛ بعد إصابة أحد اللاعبين بفيروس كورونا.

وأصدر النادي الأهلي بيانًا مقتضبًا حول هذا الأمر، قال فيه: ”قررت إدارة كرة القدم بالنادي الأهلي إلغاء مران الفريق الكروي الأول، وإجراء مسحة طبية للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق، مساء اليوم؛ للتأكد من سلامتهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا“.

قررت إدارة كرة القدم بالنادي #الأهلي إلغاء مران الفريق الكروي الأول، وإجراء مسحة طبية للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق مساء اليوم، للتأكد من سلامتهم واتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. — النادي الأهلي السعودي (@ALAHLI_FC) January 4, 2022

ولم يكشف النادي الجداوي عن اسم اللاعب، إلا أن صحيفة ”الرياضية“ السعودية قالت إن اللاعب هو عبدالباسط هندي، وإن إصابته بفيروس كوفيد-19 أجبرت إدارة النادي على إلغاء التدريب اليومي، الذي كان مقررًا، الثلاثاء، على ملعب الأمير محمد العبدالله الفيصل بمقر النادي.

ووفقًا للصحيفة، سيتم استئناف التدريبات، غدًا الأربعاء، بعد التأكد من نتيجة المسحة الطبية للاعبين وجميع الأجهزة العاملة بالفريق.

‏يذكر أن هذه هي الإصابة الثانية بفيروس كورونا داخل النادي الأهلي، والذي أعلن في وقت سابق عن غياب معتز هوساوي مدافعه قبل مواجهة الشباب الأخيرة في الدوري؛ بعد إصابته بكوفيد-19.

ويستعد الأهلي لمواجهة الفيصلي، الثلاثاء، 11 يناير في المجمعة، ضمن الجولة الـ16 من دوري كأس محمد بن سلمان للمحترفين.

وخسر الأهلي مواجهته الأخيرة في الدوري أمام الشباب ضيفه (3-4)، وبات يحتل المركز الـ11 برصيد 15 نقطة بعد نهاية الدور الأول.