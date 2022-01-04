من هو جوناثان رودريغيز مهاجم نادي النصر السعودي المنتظر؟

جاء حسم النصر السعودي لصفقة الأوروغواياني جوناثان رودريغيز مهاجم كروز آزول ـ بحسب تقارير سعودية ـ ليعوض رحيل المغربي عبد الرزاق حمد الله الذي فسخ النادي التعاقد معه لينتقل إلى الغريم المحلي الاتحاد.

ولا شك أن رودريغيز البالغ عمره 28 عاما سيكون صفقة رابحة للعالمي نظرا لتألقه مع فريقه المكسيكي واكتسابه خبرات كبيرة في أندية عدة في أوروبا.

وحسب ما قال الموقع الرسمي لكروز آزول فإن رودريغيز ظهر للمرة الأولى مع الفريق الأول لبينارول الأوروغواياني في الأول من أغسطس/آب 2013، كما تألق مع بنفيكا البرتغالي وديبورتيفو لاكورونيا الإسباني وسانتوس لاغونا المكسيكي قبل الانتقال إلى كروز آزول.

عبدالعزيز المريسل يعيد تفعيل حسابه على تويتر، ويعلن: "أمر بظرف قاهر .. واذكروني بالخير"

https://t.co/kdEO4eBVCC pic.twitter.com/iNPpPAFWae — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

وأشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال المنافس التقليلدي للنصر قد سعى خلف رودريغيز، وعرض استبداله بالأرجنتيني لوسيانو فييتو لكن الصفقة لم تكتمل.

وقد توج اللاعب المولود في فلوريدا بأوروغواي في السادس من يوليو/تموز 1993 مع بنفيكا بلقب الدوري البرتغالي موسم 2014-2015 وكذلك بطولة الكأس في الموسم ذاته.

وخاض 29 مباراة مع منتخب أوروغواي سجل خلالها ثلاثة أهداف منها هدف في مرمى منتخب سلطنة عمان في مباراة ودية في مسقط عام 2014، وكان آخر أهدافه الدولية في مرمى كوستاريكا في 2019 خلال مباراة ودية.

بداية مسيرته

بدأ رودريغيز، المولود في فلوريدا بأوروغواي مسيرته مع نادي بينارول ولم يسجل أي هدف في 27 مباراة، لكنه شارك في كأس ليبرتادوريس التي تُعادل دوري أبطال أوروبا في أمريكا الجنوبية.

وانضم إلى بنفيكا على سبيل الإعارة في 2015 مقابل نحو مليوني يورو تمثل 40% من الحقوق التجارية للاعب فيما تتبقى 4.4 مليون يورو تمثل 60% من الحقوق.

وجاء انضمام رودريغيز إلى بنفيكا مع مواطنه ألبيو ألفاريز لاعب بينارول السابق أيضا، لكن في الـ20 من أغسطس/آب من العام ذاته تمت إعارته إلى ديبورتيفو دي لاكورونيا الإسباني لمدة موسم واحد.

الهلال عرض فييتو على كروز آزول مقابل جوناثان رودريغيز الذي فضل النصر https://t.co/0gTuMkDLWZ pic.twitter.com/n7SBsBSPNZ — إرم سبورت (@EremSports) January 4, 2022

وشارك في 13 مباراة في الليغا طوال فترة الإعارة، قبل انتقاله إلى سانتوس لاغونا المكسيكي في 2016 في عقد دائم وليس على سبيل الإعارة.

لعب رودريغيز أول مباراة تنافسية له مع النادي المكسيكي في الـ18 من يوليو/حزيران 2016، إذ تعادل فريقه 1-1 مع تيغريس. سجل هدفه الأول للنادي بعد أسبوع ونصف الأسبوع من انضمامه، وقد أحرز في موسم 2017-18 مع لاغونا 16 هدفًا في جميع المسابقات.

وسجل رودريغيز 50 هدفا وصنع 12 في 109 مباريات مع كروز آزول منذ 2019 وحتى الآن قبل انتقاله للنصر.

ولا شك أن رودريغيز تنتظره مهمة صعبة لملء الفراغ الذي تركه حمد الله هداف النصر السابق والذي قاده للقب الدوري في موسم 2018-2019.