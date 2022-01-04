وفاة أوسو كونان لاعب البكيرية السعودي والأهلي المصري السابق مسموما

قالت تقارير صحفية إيفوارية إن أوسو كونان ”32 عاما“ مهاجم نادي البكيرية السعودي الحالي والأهلي المصري السابق توفي مسموما في مسقط رأسه بكوت ديفوار.

وبحسب GTV Sports+ فإن اللاعب الشاب عاد إلى بلاده في إجازة سنوية، ليلقى حتفه مسموما على يد ابن عمه، بحسب تصريحات وكيل أعماله.

وأشارت التقارير إلى أن الاعتقاد أولا كان وفاة اللاعب بسبب المرض، قبل أن يتهم وكيل أعماله ابن عمله بقتله عبر وضع السم له في كأس نبيذ، دون ذكر دوافع القتل.

وعاد كونان إلى منظقة الشرق الاوسط التي شهدت انطلاقته الكروية مع أندية مصر المقاصة والأهلي المصري والترجي التونسي، بعد إلغاء الدوري في فيتنام بسبب تداعيات جائحة كورونا، حيث انضم في شهر سبتمبر الماضي إلى البكيرية السعودي الذي ينافس في دوري الدرجة الثانية بالمملكة.

وقدم كونان مستويات جيدة مع ناديه الفيتنامي قبل أن يعود إلى الشرق الأوسط مجددا، حيث سجل 7 أهداف قبل إلغاء الدوري الفيتنامي.

وشارك كونان أساسيا في مباريات نادي البكيرية قبل عودته إلى بلاده.

ولم ينشر نادي البكيرية حتى اللحظة نعيا للاعب.