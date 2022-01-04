سبب توقف حساب عبدالعزيز المريسل على تويتر و"غيابه عن المشهد"

أثار توقف الإعلامي الكبير عبد العزيز المريسل عن التغريد عبر حسابه على تويتر الكثير من الجدل، الذي عبر عنه هو شخصيا، لكنه لم يكشف عن سبب هذا التوقف المفاجئ.

ومن المعروف أن المريسل إعلامي نصراوي وأحد أكبر المدافعين عن العالمي، لكنه قرر إغلاق حسابه على تويتر بشكل مفاجئ ودون سابق إنذار.

الإعلامي الكبير عبدالعزيز المريسل ماترى بأس أنت وعائلتك وجميع من تحب طهور ان شاءالله وتعود أقوى محبينك في إنتظارك ❤️ pic.twitter.com/tG63354Qht — قريــنــتــاوي (@Grentawi) January 3, 2022

لكن، في آخر تغريدة قال المريسل ”شيء آخر مهم. سأغيب عن التويتر وعن الظهور في المشهد وأعلم أنها ستفسر تفسيرات كثيرة وهذا ما تعودت عليه. لكني نفسيا لا أريد الظهور لا في مساحات ولا غيرها فلدي ظروف تهد الجبال لذا سأغيب ولا أعرب متى تكون العودة. الشاهد أنني قررت وبعد تفكير طويل الابتعاد عن السوشيال ميديا. اذكروني بخير“.

هذه التغريدة الغامضة من المريسل المعروف عنه تغريداته الكثيرة والمتلاحقة والمتعلقة بالمجال الرياضي السعودي، خاصة كأس دوري الأمير محمد بن سلمان ونادي النصر تحديدا، أثارت الكثير من الجدل.

لكن الناقد الرياضي سطام الثقيل كتب على حسابه في تويتر ”ثبتت إصابة حبيبنا الغالي عبدالعزيز المريسل بفيروس كورونا. أسأل المولى عز وجل أن يشفيه ويعافيه وأن يجعل ما أصابه تطهيرا له وأن يمتعه وأسرته الكريمة بالصحة والعافية وأن يعيده إلينا سالما معافى يا رب“.

ثبتت إصابة حبيبنا الغالي عبدالعزيز المريسل بكورونا أسال المولى عز وجل أن يشفيه ويعافيه وأن يجعل ما أصابه تطهيرا له وأن يمتعه واسرته الكريمة بالصحة والعافية وأن يعيده إلينا سالما معافى يا رب 🙏🙏 — سطام الثقيل (@sattamalthqil) January 3, 2022

وكذلك كتب حساب قريــنــتــاوي ”الإعلامي الكبير عبدالعزيز المريسل. ما ترى بأس أنت وعائلتك وجميع من تحب. طهور إن شاء الله وتعود أقوى. محبينك في انتظارك“.

ولا شك أن المريسل كان يستمتع بالعودة المظفرة للنصر وتقدمه في جدول ترتيب الدوري السعودي للمحترفين حيث قفز للمركز الثالث عقب مباريات الجولة الأخيرة.

وفرط الشباب في تقدمه بهدفين مبكرين قبل أن ينتفض ليفوز 4-3 على مضيفه الأهلي يوم السبت الماضي ويقلص الفارق إلى نقطة واحدة مع الاتحاد متصدر الدوري.

وفي المقابل هز المهاجم البرازيلي أندرسون تاليسكا الشباك قرب النهاية ليمنح النصر الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه الفتح ليتقدم للمركز الثالث مستغلا خسارة ضمك 3-صفر أمام التعاون.