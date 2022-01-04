الهلال عرض فييتو على كروز آزول مقابل جوناثان رودريغيز الذي فضل النصر

أشارت تقارير صحفية إلى أن الهلال، حامل لقب كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين في السعودية، عرض الحصول على خدمات جوناثان رودريغيز مهاجم كروز آزول المكسيكي مقابل لاعبه الأرجنتيني لوسيانو فييتو، لكن النصر كان سباقا في التعاقد مع المهاجم الأوروغواياني.

وقال موقع vamoscruzazul.bolavip إن وكيل أعمال فييتو عرضه على إدارة كروز آزول لموسم 2022، رغم أن النادي المكسيكي تعاقد بالفعل مع خمس صفقات للموسم الجديد، إلا أنه يبحث عن لاعبين آخرين لاستكمال الفريق الذي سيغيب عنه نحو 12 لاعبا في الموسم المقبل.

لكن، يبدو أن النصر، المنافس المحلي للهلال وغريمه التقليدي في العاصمة الرياض، كان سباقا وحسم الصراع لصالحه ليتعاقد مع المهاجم البالغ عمره 28 عاما.

وأشار الصحفي كارلوس كوردوفا إلى هذه المعلومات وأكد أن وكيل أعمال لوسيانو فييتو هو من عرض اللاعب على كروز آزول حاليا.

ومع ذلك، فإن الأموال هي التي تجعل وصول فييتو للمكسيك أمرًا صعبًا، حيث تشير مصادر إلى أن الهلال يطلب 5.5 مليون دولار للاستغناء عن خدمات اللاعب المرتبط بعقد مع بطل آسيا حتى يونيو/حزيران 2024.

وأعلن الهلال حامل لقب الدوري السعودي في أكتوبر/تشرين الأول 2020 تعاقده مع المهاجم فييتو البالغ عمره 27 عاما قادما من سبورتنج لشبونة البرتغالي.

ورحل لوسيانو فيتو عن ريسنج كلوب الأرجنتيني في منتصف عام 2014 لينتقل إلى فياريال الإسباني، وخلال ست سنوات لعب لأندية أتلتيكو مدريد وإشبيلية وفالنسيا في إسبانيا وفولهام الإنجليزي قبل انتقاله إلى سبورتنج العام قبل الماضي.

ولم يحقق فييتو طموحات الجماهير الهلالية ولم يتألق سواء خلال البطولات المحلية أو القارية ليجد نفسه على مقاعد البدلاء ولا يشارك بانتظام.

واستعاد النصر بعض بريقه بعد التعاقد مع المدير الفني الأرجنتيني ميغيل أنخيل روسو مدرب بوكا جونيورز السابق ليتقدم للمركز الثالث في ترتيب الدوري.

وهز البرازيلي أندرسون تاليسكا الشباك قرب النهاية ليمنح النصر الفوز 1-صفر على عشرة لاعبين من مضيفه الفتح والتقدم للمركز الثالث مستغلا خسارة ضمك 3-صفر أمام التعاون يوم السبت الماضي.