تقرير: لورينزو إنسيني معروض على نادي الهلال السعودي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إدارة نابولي عرضت الهداف لورينزو إنسيني على نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا، وحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا المتخصص في الانتقالات، من خلال محطة ”Udinese TV“ التلفزيونية، أن لورينزو إنسيني تم عرضه على الهلال الذي يبحث عن جناح هجومي قوي.

@MichaelSingh94 reporting Lorenzo Insigne to Toronto FC is done. He captained Napoli to the Champions League group stage in four of the last five seasons. I have a feeling he’ll be able to handle the Colorado Rapids.

— Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) December 28, 2021