تقرير: لورينزو إنسيني معروض على نادي الهلال السعودي

أشارت تقارير صحفية إيطالية إلى أن إدارة نابولي عرضت الهداف لورينزو إنسيني على نادي الهلال بطل دوري أبطال آسيا، وحامل لقب الدوري السعودي للمحترفين.

وكشف الصحفي الإيطالي باولو بارجيجيا المتخصص في الانتقالات، من خلال محطة ”Udinese TV“ التلفزيونية، أن لورينزو إنسيني تم عرضه على الهلال الذي يبحث عن جناح هجومي قوي.

@MichaelSingh94 reporting Lorenzo Insigne to Toronto FC is done. He captained Napoli to the Champions League group stage in four of the last five seasons. I have a feeling he’ll be able to handle the Colorado Rapids. pic.twitter.com/Ye8RrFCzmw — Sid Seixeiro (@Sid_Seixeiro) December 28, 2021

وقال موقع ”AreaNapoli.it“ إن من مطالب الهلال التعاقد مع لاعب ذي اسم كبير في أوروبا ويجيد اللعب في مركز الجناح الأيسر، وطلب إنسيني 15 مليون يورو للرحيل، وفقا لما قاله بارجيجيا، وهو مبلغ مرتفع للغاية.

لكن وفقا للموقع ذاته عرض الهلال ما بين 5-6 ملايين يورو مع راتب قدره 7-8 ملايين يورو في الموسم، في عقد لمدة عامين، وهو عرض سيغري إنسيني للتفكير في الأمر.

وفي غضون ذلك، يواصل قائد نابولي تقييم عرض تورنتو الكندي الذي يلعب في الدوري الأمريكي للمحترفين، حيث يفكر اللاعب مع عائلته ما إذا كان سينتقل إلى كندا أو إلى السعودية.

"لاغازيتا" تكشف عن إغراءات تورنتو المالية للتوقيع مع إنسيني نجم نابولي https://t.co/qTHbTmobo4 pic.twitter.com/mqo3MDxlZt — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وسيكون البقاء في نابولي على رأس أولوياته، لكن عرض نابولي (3.5 مليون يورو في الموسم بالإضافة إلى المكافآت) يعتبر حاليًا غير مقبول من قبل اللاعب ووكيل أعماله.

ولعب الدولي الإيطالي دورا محوريا في منافسة نابولي على لقب الدوري الإيطالي هذا الموسم وسجل أربعة أهداف في 15 مباراة بالدوري، وساعد فريق المدرب لوتشيانو سباليتي على الصعود للمركز الثالث، متأخرا بسبع نقاط عن إنتر ميلان المتصدر.

وغاب إنسيني عن هزيمة نابولي على ملعبه مع سبيزيا المهدد بالهبوط، في آخر مباراة للفريق قبل العطلة الشتوية التي تستمر أسبوعين.

They really lifted Lorenzo Insigne up to flick Donnarumma’s ears 😂 (🎥: @EURO2020)pic.twitter.com/l9HZ7OjAKP — B/R Football (@brfootball) July 6, 2021

وتسعى إدارة الهلال برئاسة فهد بن نافل لتدعيم الفريق بمحترفين أجانب جدد والاستغناء عن المتواجدين حاليا، وقد تشاورت مع البرتغالي ليوناردو جارديم المدير الفني للفريق بشأن الاستغناء عن بعض المحترفين الأجانب، أبرزهم بافيتيمبي غوميز وأندريه كاريلو ولوسيانو فييتو، وكذلك الثلاثي المحلي محمد جحفلي وأمير كردي ومدالله العليان.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في دوري أبطال آسيا للأندية بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد فوزه في النهائي على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، بعدما سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.