قالت وسائل إعلام سعودية اليوم الإثنين إن نادي النصر تعاقد مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز من كروز أزول المكسيكي.

وقال برنامج ”الميدان الرياضي“ إن إدارة نادي النصر وقعت عقدا مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز، وأضافت أن اللاعب سيصل خلال ساعات إلى جدة ومن ثم الى الرياض، وأن قيمة الصفقة بلغت أكثر من 6 ملايين دولار.

الميدان الرياضي: ادارة نادي #النصر توقع رسمياً مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز، وسيصل اللاعب خلال ساعات إلى جدة ومن ثم الى الرياض، وبلغت قيمة الصفقة اكثر من 6 ملايين دولار. pic.twitter.com/u6ufM71xao — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وبحسب موقع ”transfermarkt“ فإن جوناثان رودريغيز سجل مع ناديه كروز أزول المكسيكي 3 أهداف في 13 مباراة الموسم الحالي.

ووفقا للموقع ذاته فإن عقد جونثان رودريغيز مع كروز أزول ينتهي بنهاية ديسمبر المقبل، ويبدو ان تعاقد النصر مع رودريغيز جاء لتعويض رحيل المغربي عبدالرزاق حمدالله، الذي قرر النصر فسخ عقده، لينضم فيما بعد لنادي الاتحاد.

ولعب جونثان رودريغيز لنادي بينارولفي أوروغواي، وبنفيكا البرتغالي، وديبورتيفو لاكورونا الإسباني، وسانتوس لاغونا المكسيكي، كما شارك في 29 مباراة مع المنتخب الأول لأوروغواي، سجل فيها 3 أهداف.

نادي النصر السعودي يتعاقد مع المهاجم الأوروغواياني جونثان رودريغيز https://t.co/JsJNItdSLB pic.twitter.com/zrS2hWwnAV — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وسجل رودريغيز 50 هدفا وصنع 12 في 109 مباريات مع كروز أزول، وسجل 37 وصنع 8 في 104 مباريات مع سانتوس لاغونا، في حين سجل 20 هدفا وصنع 11 في 49 مباراة مع بينارول، بينما لم يسجل في 16 مباراة مع ديبورتيفو لاكورونيا، في حين لعب مباراة وحيدة مع بنفيكا لم يسجل فيها ولم يصنع.

ويحتل نادي النصر المركز الثالث في ترتيب الدوري السعودي ويملك العالمي 26 نقطة من 15 مباراة ويتأخر بـ8 نقاط عن الاتحاد المتصدر والذي لعب 14 مباراة.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع ضمك والفيصلي والتعاون في الدوري السعودي قبل أن يصطدم بمنافسه التقليدي الهلال يوم 14 فبراير في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

التفاوض مع محمد العويس

وكان برنامج ”الميدان الرياضي“ قد كشف صباح اليوم الإثنين أن إدارة نادي النصر بدأت المفاوضات الرسمية مع محمد العويس، حارس الأهلي، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

ولم تكشف الصحيفة مزيدًا من التفاصيل عن الصفقة أو العرض المالي الذي قدمه النصر للحارس البالغ من العمر 30 عاما.

وكان الإعلامي فهد المري قد قال إن محمد العويس أبلغ الأهلي بعدم رغبته في الاستمرار وإنه يرغب في اللعب للنصر أولا، والهلال بالدرجة الثانية.