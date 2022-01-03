رسميا.. نادي الفتح السعودي يعلن التعاقد مع بيتروس ماثيوس (فيديو)

أعلن نادي الفتح السعودي، رسميا، التعاقد مع البرازيلي بيتروس ماثيوس لاعب نادي النصر السابق.

وكتب الفتح عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”ترحيب حار للاعبنا الجديد، بيتروس فتحاوي“، وأشار إلى أن عقد لاعب الوسط يمتد حتى عام 2023

ونشر الفتح مقطع فيديو لبيتروس يقول فيه: ”محمد بيتروس عائد مجددا إلى السعودية وهذه المرة مع الفتح“.

وبتيروس أولى صفقات نادي الفتح في السوق الشتوي 2022 وهو اللاعب الثاني الذي يلعب للفتح الموسم الجاري قادما من النصر، وسبقه فراس البريكان الصيف الماضي.

وغادر بيتروس نادي النصر بعد 3 مواسم مع الفريق منذ انضمامه قادما من ساو باولو البرازيلي في 2018.

الخلوق 😇

المرجلة 💪🏻

الفزعــة ⚔️ أهــلاً بالفتحاوي الجديد 💚💙 pic.twitter.com/Sx5QdhgPh3 — نادي الفتح السعودي (@FatehClub) January 3, 2022

وشارك بيتروس، الذي يبلغ من العمر 33 عاما في 103 مباريات مع النصر سجل فيها 16 هدفا وقدم تسع تمريرات حاسمة.

وفي أول موسم له الأول مع النصر شارك بيتروس في 31 مباراة سجل فيها 3 أهداف وصنع 4، وتوج مع الفريق بالدوري السعودي وكأس السوبر السعودي.

وفي الموسم الثاني شارك بيتروس في 33 مباراة وسجل 5 أهداف وصنع هدفا، أما في الموسم الثالث فشارك اللاعب البرازيلي مع النصر في 36 مباراة سجل فيها 8 أهداف وصنع 4.

وفي موسمه الأخير مع النصر شارك بيتروس في 3 مباريات فقط.

موسم الفتح

يشار إلى أن الفتح حصد 16 نقطة من 14 مباراة ويحتل الفريق المركز الـ11 في ترتيب الدوري السعودي، وقد فاز 4 مرات، في حين تعادل 4 مرات وخسر في 6.

وفي آخر 3 مباريات للفتح في مختلف المسابقات لعب الفريق مع الاتحاد والهلال والنصر، حيث خسر من الاتحاد والنصر وفاز على الهلال.

وودع الفتح من دور الـ16 في كأس خادم الحرمين الشريفين بعدما خسر 2/3 أمام الاتحاد، رغم أن الفتح كان متقدما 2/0.

وسجل المهاجم المغربي مراد باتنا هدفين في الدقيقتين 17 و22، ليتقدم الفتح 2/0 على الاتحاد في البداية.

وجاء الهدف الأول لباتنا من تسديدة قوية من ركلة حرة مباشرة فشل مارسيلو غروهي حارس الاتحاد في صدها.

وحصل الفتح على ركلة ركنية لعبها كريستيان كويفا وسجلها باتنا بطريقة رائعة بتسديدة يسارية أرضية من داخل منطقة الجزاء.

ومنح الحكم الاتحاد ركلة جزاء سجل منها المهاجم البرازيلي روماريو ريكاردو دا سيلفا الهدف الأول للاتحاد في الدقيقة 38، لينتهي الشوط الأول على تقدم الفتح 2/1.

وعاد روماريو ريكاردو دا سيلفا وسجل الهدف الثاني له وللاتحاد في الدقيقة 75، بضربة رأسية مستغلا كرة عرضية من عبدالرحمن علي العبود.

وفي الدقيقة 90+2 سجل برونو هنريكي هدف التأهل للاتحاد.