الأردني خالد العقوري يتسلم جائزة هداف العرب بعد 32 عاما من منحها لسامي الجابر (صور)

حصل المهاجم الأردني السابق خالد العقوري على جائزة هداف العرب التي سبق أن مُنحت للمهاجم السعودي المعتزل سامي الجابر عام 1990.

وعادت جائزة هداف العرب لخالد العقوري بعد نحو 32 عاما.

وكتب عوني الزعبي، المحامي والرئيس السابق للجنة المؤقتة لنادي الرمثا الأردني، عبر حسابه في موقع ”فيسبوك“: ”وعدتك أن يعود لك حقك، اليوم وبعد 32 عاما يعود الحق لأصحابه، الحذاء الذهبي للكابتن خالد العقوري“.

وقال العقوري في تصريحات سابقة إن جائزة هداف العرب، كان يفترض أن ينالها عام 1992، لكن التقصير من الإعلام الأردني وإدارة نادي الرمثا والاتحاد الأردني لكرة القدم أدى إلى تأخير حصوله عليها.

الرمثا بطلا للدوري الأردني

وفي نوفمبر الماضي توج الرمثا بطلا للدوري الأردني للمحترفين للموسم 2021/2022، بعد تعادله مع الجزيرة، في الجولة الأخيرة من المسابقة.

ورفع الرمثا رصيده إلى 47 نقطة، متقدما على الوحدات بفارق المواجهات المباشرة، بعد تعادلهما في النقاط، لينال الرمثا اللقب بعد غياب 40 عاما.

وتغلب الوحدات 5/0 على شباب العقبة لكن نتائج مواجهتيه مع الرمثا لم تصب في صالحه، حيث فاز الرمثا 2/1 و3/2.

وسبق أن فاز الرمثا بلقب الدوري الأردني مرتين من قبل عامي 1981 و1982، في حين يملك الوحدات 17 لقبا آخرها لقب الموسم الماضي.

وكان الجزيرة البادئ بالتسجيل عن طريق حمزة الصيفي في الدقيقة 52، لكن الرمثا سجل هدف التعادل بتوقيع محمد أبو زريق ”شرارة“ من ضربة جزاء في الدقيقة 57.