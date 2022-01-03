مطالبات باعتذار لجنة المنشطات السعودية لنادي النصر بسبب تاليسكا وماشاريبوف (فيديو)

تعرضت لجنة المنشطات السعودية لانتقادات شديدة؛ بسبب أسلوب التعامل مع أندرسون تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف.

ونزل عناصر لجنة المنشطات إلى أرضية الملعب وخاطبوا تاليسكا وجلال الدين ماشاريبوف، حيث تم استدعاؤهم لإجراء الفحص على المنشطات، بعد فوز النصر 1/0 على الفتح، يوم السبت، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

#هات_إذنك

على لجنة المنشطات المسارعة بتقديم الإعتذار الشديد لنادي النصر

و لنجم الكرة 🇧🇷 البرازيلية تاليسكا

و للنجم الأوزبكي جلال الدين،،،،،،

فالطريقة لإختيارهما لفحص المنشطات بعد لقاء الفتح

لم تكن إحترافية

فكانت بدائية و إستفزازية و تحت الأمطار و النجوم خرجوا من ميدان الملعب pic.twitter.com/8yWqGxphVc — سعود الصرامي | Saud AlSarami (@L9arami) January 2, 2022

وما زاد من غضب مشجعي النصر من طريقة عناصر لجنة المنشطات أنه تم استدعاء اللاعبين تاليسكا وماشاريبوف خلال توجههم لتحية جماهير الفريق، عقب الفوز الرابع على التوالي في الدوري السعودي للمحترفين.

واعتبر عدد من مشجعي النصر أن طريقة استدعاء عناصر لجنة المنشطات بأنها مستفزة وغير احترافية ولا تليق بدوري محترفين، وطالب عدد منهم اللجنة بتقديم اعتذار.

وغرد سعود الصرامي المتحدث الرسمي السابق لنادي النصر عبر ”تويتر: ”على لجنة المنشطات المسارعة بتقديم الاعتذار الشديد لنادي النصر ولنجم الكرة البرازيلية تاليسكا وللنجم الأوزبكي جلال الدين.. فالطريقة لاختيارهما لفحص المنشطات بعد لقاء الفتح لم تكن احترافية، فكانت بدائية واستفزازية وتحت الأمطار والنجوم خرجوا من ميدان الملعب“.

وكتب ظافر الشبوي: ”ما تقوم به لجنة المنشطات تشويه للدوري السعودي أو أن الوزير لا يزال لا يرى شيئا من ما تقوم به اللجان من تحكيم ومسابقات ومنشطات، أتمنى تقديم اعتذار رسمي لنجوم النصر وحل جميع لجان الاتحاد السعودي، عمل عشوائي لا يمت للاحترافية بصلة“.

🛑ما تقوم به لجنة المنشطات تشويه للدوري السعودي او أن الوزير لازال لا يرى شي من ما تقوم به اللجان من تحيكم ومسابقات ومنشطات !!

أتمنى تقديم إعتذار رسمي لنجوم #النصر

وحل جميع لجان الاتحاد السعودي 😡

عمل عشوائي لايمت للإحترافيه بصله !!؟؟@gsaksa @AbdulazizTF @saudiFF @Yalmisehal pic.twitter.com/2j9tiJpKXO — ظافر محمد الشبوي (@qh2224) January 3, 2022

وكتب فهد بن خالد الخريجي عبر موقع ”تويتر“: ”بلاهي هذي طريقة محترمة من لجنة المنشطات للاعبي النصر، والله عيب إلي قاعد يحصل.. يعني يا تجي يا نكتفك تعاملهم كأنهم يتعاملون مع مجرمين أو مروجي مخدرات، والله عيب هذا المنظر فقط شاهدته مع لاعبي النصر، الآن إيش نظرة اللاعبين الأجانب على هذي الطريقة المستفزة ويزعلون إذا انتقدناهم“.

بلاهي هذي طريقة محترمه من #لجنة_المنشطات للاعبي النصر

والله عيب الي قاعد يحصل .. يعني يا تجي يا نكتفك تعاملهم كانهم يتعاملون مع مجرمين او مروجي مخدرات والله عيب

هذا المنظر فقط شاهدته مع لاعبي #النصر

الان ايش نظرة اللاعبين الاجانب على هذي الطريقة المستفزة

ويزعلون اذا انتقدناهم pic.twitter.com/G3hj9Tu9go — فهد بن خالد الخريجي (@FahadAlkhereiji) January 3, 2022

بينما كتب سلطان: ”بوجهة نظري أشوفها لقطة عادية بس جمهور النصر يحب يدعي أنه النادي المظلوم، الشخص توجهه لتاليسكا وماشا وكلمهم بكل احترام وهم وافقوا وراحوا للجنة المنشطات ما سحبهم بالغصب أو بالقوة“.

https://twitter.com/8iumr/status/1478021204720205833

في حين كتب مفرح الزيادي: ”صدفة وغير مقصودة! مع عودة النصر للمقدمة عادت لجنة المنشطات لعملها بعد سبات في الدور الأول كاملا، بدأ شغل اللجان الآن“.

صدفه وغير مقصوده ! مع عودة #النصر للمقدمة عادت لجنة المنشطات لعملها بعد سبات في الدور الاول كاملا 😂😂😂😂 بدأ شغل اللجان الان 📣 — مفرح الزيادي (@ziadi_toon) January 3, 2022

وكتب فهد الدوسري: ”أتوقع أن لجنة المنشطات أنشئت لمتابعة لاعبي النصر فقط وبطرق استفزازية دون غيره من الأندية الأخرى!!“.

– أتوقع أن لجنة المنشطات :

أنشأت لمتابعة لاعبين #النصر فقط و بطرق استفزازية دون غيره من الأندية الأخرى !!@saudiFF pic.twitter.com/u4Tg6rpcXj — Vفهد الدوسري ❥• (@famf909011) January 3, 2022

من جهتها، كشفت صحيفة ”الرياضية“ أن اللجنة السعودية للرقابة على المنشطات فتحت التحقيق في الفيديو المتداول حول طريقة استدعاء تاليسكا وجلال الدين مشاريبوف، لاعبي النصر.

وأوضحت أن اللجنة ستصدر بيانا صحافيا لإيضاح نتائج التحقيق وتحديد موقفها من الفيديو الذي أغضب النصر، عند استدعاء اللاعبين للخضوع لفحص كشف المنشطات لحظة خروجهما من الملعب.

تقرير: نادي النصر السعودي يبدأ مفاوضاته مع محمد العويس https://t.co/U8ugWytR5V pic.twitter.com/us6zL1nzLT — إرم سبورت (@EremSports) January 3, 2022

وكان أندرسون تاليسكا قد سجل هدفا في الدقيقة 75، ليمنح النصر الفوز على الفتح، يوم السبت، في الجولة الـ15 من الدوري السعودي للمحترفين.

وكان هذا الفوز الرابع على التوالي للنصر في الدوري السعودي، حيث تغلب على الهلال والاتفاق والحزم والفتح، ليرفع النصر رصيده إلى 26 نقطة في المركز الثالث في جدول الترتيب، حيث يتأخر بـ6 نقاط عن الاتحاد الذي لعب مباراة أقل من النصر.

ومن المقرر أن يلعب النصر مع ضمك والفيصلي والتعاون في الدوري السعودي، قبل أن يواجه الهلال، يوم 14 فبراير، في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.