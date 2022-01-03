تقرير: نادي النصر السعودي يبدأ مفاوضاته مع محمد العويس

كشفت صحيفة ”اليوم“ أن إدارة نادي النصر السعودي برئاسة مسلي آل معمر، بدأت مفاوضاتها الرسمية مع محمد العويس، حارس الأهلي، بعد دخوله الفترة الحرة من عقده.

ولم تكشف الصحيفة مزيدًا من التفاصيل عن الصفقة أو العرض المالي الذي قدمه ”العالمي“ للاعب.

وعانى النصر طوال الموسم الحالي على مستوى حراسة المرمى، بعد رحيل الأسترالي برادلي جونز عن صفوف الفريق، خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وكان الإعلامي فهد المري، قال أخيرًا إن ”محمد العويس أبلغ إدارة النادي الأهلي بعدم رغبته في الاستمرار مع الفريق، وإنه يريد الرحيل إلى النصر أوّلًا والهلال ثانيًا“.

ودخل العويس في يناير الجاري الفترة الحرة من عقده مع الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، والتي تسمح له بالتعاقد مع أي ناد دون الحصول على موافقة ناديه الأصلي؛ ما يسهل مِن التفاوض معه.

بينما الإعلامي الرياضي خالد البدر، كان كشف عبر حسابه على “تويتر”، أن إدارة نادي الهلال ترغب بقوة في التعاقد مع العويس.

وأوضح البدر أن إدارة نادي الهلال تستهدف الحصول على توقيع العويس بعقدٍ لمدة 3 سنوات، مقابل الحصول على راتب 6 ملايين ريال في الموسم الواحد.

وأشار البدر إلى أن العويس أبلغ إدارة الأهلي برغبته في استلام المستحقات المتأخرة والتي تبلغ 6 ملايين و400 ألف ريال، وذلك قبل بدء مفاوضات للتجديد.

وكان العويس ابتعد عن حراسة مرمى الأهلي لأكثر من شهرين ونصف الشهر بسبب الإصابة، قبل أن يعود للتشكيلة الأساسية خلال مباراة الرائد.

ولعب الأهلي ضد الرائد على استاد مدينة الملك عبدالله الرياضية في بريدة ضمن منافسات الجولة الـ14 من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، وفاز الرئد بهدف دون رد سجله أحمد الزين.

وانضم العويس صاحب الـ30 عامًا لصفوف فريق الأهلي في يوليو 2017 قادمًا من فريق الشباب، ويرتبط بعقدٍ مع “الراقي” حتى صيف 2022 المقبل، ودخل الفترة الحرة من عقده مع بداية يناير الجاري.

وبدأ سوق الانتقالات الشتوي الخاص بالدوري السعودي للمحترفين والدرجتين الأولى والثانية، يوم الأحد، ويستمر حتى الـ30 من الشهر الحالي، بحسب ما أعلنته لجنة الاحتراف التابعة للاتحاد السعودي لكرة القدم في أبريل الماضي.

واستعدت أندية الدوري السعودي للدخول بقوة في الميركاتو الشتوي وإبرام بعض الصفقات لتدعيم الصفوف والتجهيز بشكل جيد لمراحل الحسم في المسابقة.