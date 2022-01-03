آخر تطورات مفاوضات نادي الهلال السعودي مع محمد كنو لتجديد عقده

كشفت تقارير صحفية عن آخر تطورات مفاوضات إدارة نادي الهلال السعودي، برئاسة فهد بن نافل، مع لاعب الفريق محمد كنو، التي وصلت إلى طريق مسدود خاصة مع دخول اللاعب الفترة الحرة من عقده، التي يحق له خلالها التفاوض مع أي ناد دون الرجوع لإدارة ”الزعيم“.

ووفقا لما نقلته صحيفة ”الرياضية“، في تصريحات عن إبراهيم العيدروس، المدير التنفيدي للشركة التي تدير أعمال كنو، فإن اللاعب دخل الفترة الحرة أمس الأول، وأصبح حر التوقيع لأي نادٍ داخل وخارج السعودية.

وأوضح العيدروس أنهم ”كوكلاء للاعب سينظرون للعرض الأفضل في الوقت المناسب الذي يوازي إمكاناته وما قدمه في الفترة الماضية“.

ونقلت الصحيفة عن مصادرها، أن كنو رفض العرض الأخير الذي تقدمت به إدارة الهلال والبالغ سبعة ملايين ريال سنويا ولمدة ثلاثة أعوام، في وقت تقدم فيه نادي الاتحاد بعرض شفوي مفتوح للاعب، فيما أبدى النصر السعودي والسد القطري اهتمامهما بالحصول على خدمات اللاعب.

وكان الهلال قد تقدم بخمسة ملايين ريال في بداية المفاوضات قبل نحو ثلاثة أشهر متحججًا بالسقف الأعلى، وعاد ورفع العرض إلى ستة ثم سبعة ملايين بعد إلغاء شرط الحد الأعلى لرواتب اللاعبين المحترفين السعوديين، وهو ما لم يقبل به اللاعب.

وأكدت الصحيفة أن ”كنو طالب ناديه الهلال بالوفاء بالملايين السبعة المتأخرة من عقده السابق قبل الدخول في أي تفاصيل في العقد الجديد“.

كنو ونادي النصر

من جانبه، كشف سعود الصرامي، المتحدث الرسمي السابق باسم نادي النصر السعودي، أن محمد كنو، نجم الهلال، ليس على رادار ”العالمي“ في الميركاتو الشتوي.

وقال الصرامي في تصريحات تلفزيونية، مساء الأحد: ”في الفترة الأخيرة بسبب تدفق الأموال على الأندية أصبح هناك لعبة بيين السماسرة الغشاشين والمغردين المؤثرين في السوشيال ميديا، ومن يستطيع أن يوقف حرب الأسعار الجارية“.

سعود الصرامي: "محمد كنو" ليس من خيارات النصر للصعوبات المالية التي لديه.

الحصاد الرياضي …@L9arami pic.twitter.com/AOSUyYBgRn — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 2, 2022

وأضاف: ”وتم إقحام اسم النصر في المفاوضات مع كنو، والنادي لم يحصل على شهادة الكفاءة المالية حتى ولا يقدر أن يدعم الخانات الناقصة لديه مثل حارس مرمى متوسط هجوم، وهو غير قادر على سد هذه الخانات، والميركاتو الشتوي هو لعبة سماسرة وميركاتو غير نظيف“.

فيما قال الإعلامي هتان النجار، في تصريحات تلفزيونية: ”مفاوضات الهلال مع محمد كنو وصلت لمرحلة من التعقيد لرغبة اللاعب في تسوية وضعيته في العقد الساري حاليا“.

هتان النجارـ جدة : مفاوضات الهلال مع "محمد كنو" وصلت لمرحلة من التعقيد لرغبة اللاعب في تسوية وضعيته.

الحصاد الرياضي …@Hattan_Alnajjar pic.twitter.com/gMadza3H1k — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) January 2, 2022

يذكر أن الهلال نجح مؤخرًا في تجديد عقد لاعبيه، سالم الدوسري ومحمد البريك، وقد أجرى عدة مفاوضات مع كنو وشقيقه، المسؤول عن إدارة أعماله، لكنها لم تُسفر عن التوصل لاتفاق بعد.

ويستعد نادي الهلال لمواجهة الفيصلي في السوبر السعودي، يوم الخميس المقبل، بعدما فاز على نفس الفريق الجمعة الماضية بنتيجة 3-2، ضمن منافسات الجولة الخامسة عشرة من دوري المحترفين.

وأمضى كنو البالغ من العمر 27 عامًا، 5 مواسم مع الهلال حفلت بالعديد من الإنجازات والبطولات.

وشارك كنو في 144 مباراة مع الهلال سجل فيها 12 هدفا وصنع 9، كما لعب 25 مباراة دولية سجل فيها هدفًا وحيدًا.