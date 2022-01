تقرير: نادي الهلال يقدم عرضا مغريا لضم أوباميانغ لمدة 3 أعوام

قال الصحفي الإيطالي نيكولو شيرا، المتخصص في أخبار انتقالات اللاعبين، عبر حسابه على ”تويتر“، إن نادي الهلال السعودي، بطل دوري أبطال آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، تقدم بعرض مغر للتعاقد مع الغابوني بيير-إيمريك أوباميانغ، مهاجم آرسنال، الذي خرج من حسابات المدير الفني ميكيل أرتيتا.

وقال شيرا إن الهلال عرض عقدا لمدة ثلاثة أعوام على أوباميانغ بعدما ابتعد المهاجم الغابوني عن اهتمامات المدير الفني الإسباني أرتيتا، لكن اللاعب لا يزال خياره الأول هو البقاء في أوروبا.

وقال أرتيتا، يوم الجمعة الماضي، إن فريقه ترك المهاجم أوباميانغ مبكرا للانضمام إلى منتخب الغابون لخوض كأس أمم أفريقيا لأنه لم يشارك في مباراة الفريق على ملعبه أمام مانشستر سيتي التي خسرها في استاد الإمارات بهدفين مقابل هدف.

وسقط أوباميانغ، البالغ عمره 32 عاما، من حسابات المدرب أرتيتا وتم تجريده من شارة القيادة هذا الشهر بسبب مخالفة انضباطية.

وكانت آخر مباراة شارك فيها أوباميانغ مع ”الغانرز“ في الهزيمة 2-1 بالدوري أمام مضيفه إيفرتون في السادس من ديسمبر/ كانون الأول الماضي ليغيب عن ست مباريات في كل المسابقات.

ووقع أوباميانغ عقدا جديدا لثلاث سنوات مع آرسنال العام الماضي لكنه عانى كثيرا هذا الموسم وسجل أربعة أهداف فقط في الدوري كان آخرها في أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وتم السماح للاعبين المتوجهين لخوض كأس أمم أفريقيا في الكاميرون باللعب مع أنديتهم حتى يوم الاثنين، لكن أرتيتا قال إن الغابون طلبت الحصول على خدمات أوباميانغ مبكرا.

#AlHilal have made a rich bid (3-years contract) to Pierre-Emerick #Aubameyang, who is not in #Arteta's plans. The first choice of #Arsenal's striker is still to stay in European Football. #transfers #AFC

— Nicolò Schira (@NicoSchira) January 2, 2022