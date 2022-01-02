تقارير: تقدم في مفاوضات الأهلي السعودي مع كارلوس إدواردو

دخل النادي الأهلي السعودي، في مرحلة متقدمة من المفاوضات مع البرازيلي كارلوس إداوردو لاعب وسط شباب الأهلي دبي الإماراتي، وقاد الهلال الأسبق، لتمثيل الفريق خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

وكشف الإعلامي عبدالرحمن الحميدي أن المفاوضات بين الأهلي وإدواردو دخلت في مراحل متقدمة، حيث يرغب الأهلي بشدة بتدعيم صفوفه باللاعب البرازيلي.

ويرغب الأهلي في التعاقد مع إدواردو، خاصة أن عقده مع شباب الأهلي دبي لا يتبقى فيه سوى 6 أشهر.

عبدالرحمن الحميدي :

إدارة #الأهلي تجدد الثقة بالمدرب هاسي ودخلت في مفاوضات متقدمة مع البرازيلي إدواردو والمصري أحمد زيزو.@A_AlHameedi⁩#برنامج_شوت pic.twitter.com/DdSUrK8o3d — برنامج شوت (@Shoot_SSC) January 2, 2022

وكارلوس إدواردو البالغ من العمر 32 عامًا، ارتدى قميص نادي الهلال السعودي، في الفترة من 2015 إلى 2020، حتى وصل إلى ارتداء شارة القيادة، قبل أن يخوض تجربة احترافية مع شباب الأهلي دبي الإماراتي.

وكانت تقارير صحفية سعودية قد أشارت في وقت سابق إلى أن نادي شباب الأهلي الإماراتي رفض عرضًا مقدمًا من نادي الفيصلي السعودي للحصول على خدمات كارلوس إدواردو لمدة 6 أشهر مقابل 700 ألف دولار فقط.

يذكر أن النادي الأهلي خسر بنتيجة (4-3) في المباراة المثيرة التي جمعت الفريقين، يوم السبت الماضي، على ملعب ”الجوهرة المشعة“، ضمن الجولة الـ15 لدوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

وتقدم الشباب بثنائية عن طريق محمد مجرشي، لاعب الأهلي، الذي سجل بالخطأ في مرماه في الدقيقة 16، ثم أضاف إيفر بانيغا الهدف الثاني مع الدقيقة 18.

ولكن هيثم عسيري قلص الفارق للأهلي بهدف أول في الدقيقة 39، ثم أضاف إزغان أليوسكي هدف التعادل للراقي من ضربة جزاء في الدقيقة 44، وسجل الثالث للفريق عبدالرحمن غريب مع الدقيقة 52.

ولكن هتان باهبري كان له رأي آخر بتسجيل هدف التعادل الثالث للشباب مع الدقيقة 71، ثم أضاف إيغالو الهدف الرابع لليوث مع الدقيقة 73.

وبهذه النتيجة، وصل رصيد الشباب إلى النقطة 31 في المركز الثاني، خلف الاتحاد المتصدر برصيد 32 نقطة، بينما توقف رصيد الأهلي عند النقطة 15 في المركز الـ12.