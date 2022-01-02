رياضة

رسميا.. نادي الهلال يعلن تحقيق شهادة الكفاءة المالية
تاريخ النشر: 02 يناير 2022 18:52 GMT
تاريخ التحديث: 02 يناير 2022 19:05 GMT

رسميا.. نادي الهلال يعلن تحقيق شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، اليوم الأحد، تحقيق شهادة الكفاءة المالية. وقال الهلال في بيان عبر حسابه في موقع "تويتر": "نادي الهلال ملتزم بالوفاء بالتزاماته

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المصدر: فريق التحرير - إرم نيوز

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، اليوم الأحد، تحقيق شهادة الكفاءة المالية.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نادي الهلال ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 سبتمبر 2021 وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

ومن المقرر ان يلعب الهلال أمام الفيصلي يوم الخميس في كأس السوبر السعودي.

يشار إلى أن نادي الهلال يملك 24 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ8 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 14 مباراة.

كما تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث من المقرر أن يلعب مع النصر في فبراير المقبل.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في كأس العالم للأندية حيث سيلعب مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.

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