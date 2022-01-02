رسميا.. نادي الهلال يعلن تحقيق شهادة الكفاءة المالية

أعلن نادي الهلال السعودي، رسميا، اليوم الأحد، تحقيق شهادة الكفاءة المالية.

وقال الهلال في بيان عبر حسابه في موقع ”تويتر“: ”نادي الهلال ملتزم بالوفاء بالتزاماته التعاقدية والمالية حسب النطاق المحدد من قبل اللجنة حتى 30 سبتمبر 2021 وفقا لأحكام لائحة الكفاءة المالية للأندية الرياضية“.

📄 #الهلال يحقق شهادة الكفاءة المالية بعد سداد كافة الالتزامات 🤩💙💪🏼 pic.twitter.com/Tx5lHD88n6 — نادي الهلال السعودي (@Alhilal_FC) January 2, 2022

ومن المقرر ان يلعب الهلال أمام الفيصلي يوم الخميس في كأس السوبر السعودي.

يشار إلى أن نادي الهلال يملك 24 نقطة من 14 مباراة ويحتل المركز الخامس في ترتيب الدوري السعودي للمحترفين، ويتأخر بـ8 نقاط عن الاتحاد المتصدر الذي لعب 14 مباراة.

كما تأهل الهلال إلى ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين حيث من المقرر أن يلعب مع النصر في فبراير المقبل.

وتوج الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021 بعد فوزه 2/0 على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية في نوفمبر الماضي.

ومن المقرر أن يشارك الهلال في كأس العالم للأندية حيث سيلعب مع الفائز من مباراة الجزيرة الإماراتي وبيري من تاهيتي.