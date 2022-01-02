رغم اقتراب تجديد عقده.. الاتحاد ينافس الهلال على محمد كنو بعرض ضخم

كشفت مصادر قريبة الصلة بإدارة نادي الاتحاد السعودي أن هناك مفاوضات دائرة بين الإدارة واللاعب محمد كنو لاعب خط وسط الهلال ومنتخب السعودية.

ودخل كنو الفترة الحرة بداية من فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت أمس السبت، وهي الفترة التي تمنحه حق التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ”الزعيم“.

وبحسب تلك المصادر فإن اللاعب تلقى عرضًا احترافيًا من الاتحاد يتضمن راتبًا سنويًا يقدر بـ10 ملايين ريال بالإضافة إلى سيارة وفيلا خاصة لمدة 4 سنوات، وهو عرض أعلى من العرض الذي تلقاه من ناديه الهلال والذي يقدر بـ7 ملايين ريال سعودي سنويا.

‏وكانت تقارير صحفية قد تحدثت عن أن نادي الهلال قد اقترب من الاتفاق مع اللاعب محمد كنو على تجديد عقده لموسمين قادمين.

وبحسب تلك التقارير فإن إدارة الهلال اجتمعت مع وكيل كنو يوم أمس للاتفاق على كافة بنود العقد والتفاصيل المالية.

وبحسب ذات المصادر فإن مراسم توقيع عقد اللاعب البالغ من العمر 27 عاما ستتم خلال الأسبوع الحالي.

وكانت تقارير قد تحدثت عن تفاوضات بين النصر واللاعب وهو ما نفته ”إرم نيوز“ في وقت سابق.

ويبدو أن الاتحاد الذي يسعى بقوة لتدعيم خط وسطه في فترة الانتقالات الشتوية لم ييأس من فكرة ضم كنو المتألق مؤخرا إلى صفوفه رغم مساعي الهلال الجادة للاحتفاظ بلاعبه.

ومؤخرا نجح الهلال في التعاقد مع سعود عبدالحميد نجم الاتحاد.