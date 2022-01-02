تقارير: الهلال ينجح في إقناع محمد كنو بتجديد تعاقده

اقتربت إدارة الهلال السعودي من الاتفاق مع اللاعب محمد كنو على تجديد عقده مع الفريق الأول لكرة القدم، لموسمين مقبلين.

وأشارت صحيفة ”الرياض“ السعودية“ إلى أن إدارة الهلال اجتمعت مع وكيل أعمال اللاعب يوم أمس السبت للاتفاق على كل بنود العقد والتفاصيل المالية، والتي حازت موافقة الطرفين.

ووفقًا للصحيفة يُنتظر أن تتم مراسم توقيع عقد اللاعب الجديد في مقر نادي الهلال الأسبوع الجاري.

ودخل كنو الفترة الحرة بداية من فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت أمس السبت، وهي الفترة التي تمنحه حق التوقيع لأي فريق آخر، دون العودة لإدارة ”الزعيم“.

وأثير الجدل خلال الفترة الماضية حول رغبة كنو في عدم تجديد تعاقده مع الهلال، تزامنًا مع وصول عرض من النصر، الغريم اللدود.

وكانت تقارير وأخبار عبر راجت على مواقع التواصل الاجتماعي بالمملكة العربية السعودية، حول أن إدارة النصر عرضت على اللاعب راتبًا سنويًّا، أعلى من عرض الهلال، بمليوني ريال سعودي.

وأوضحت المصادر، أن النصر لم يتفاوض مع كنو، إذ وجّه النادي اهتمامه لضم عبد الرحمن غريب، لاعب الأهلي السعودي، والذي اقترب من الفترة الحرة أيضًا.

من جانبه منح الجهاز الفني بنادي الهلال لاعبي الفريق راحة عن التدريبات يوم أمس السبت بعد مواجهة الفيصلي والتي انتصر فيها الأزرق على مضيفه بهدفين.

وكان الهلال حقق فوزا ثمينا بنتيجة 3/2 على الفيصلي، أمس الجمعة، في الدوري السعودي.

وكان الهلال متأخرًا 0/2 قبل أن يقلب الطاولة في الشوط الثاني، ليفوز على الفيصلي.

ورفع الفوز رصيد الهلال إلى 24 نقطة ليتقدم إلى المركز الرابع، في حين يملك الفيصلي 15 نقطة في المركز الـ12.

ويعاود الفريق تدريباته اليوم الأحد في الملعب الرئيس تأهبًا لمواجهة الفيصلي في نهائي كأس السوبر في مواجهة تقام على ملعب الأمير فيصل بن فهد بالملز، وينتظر أن تطرح تذاكر المباراة يوم غد الاثنين عبر الموقع الإلكتروني.

ويتجدد اللقاء بين الهلال والفيصلي، يوم الخميس الـ6 من يناير، في مباراة كأس السوبر السعودي على استاد الأمير فيصل بن فهد (الملز).

وفي آخر 10 مباريات بين الهلال والفيصلي في مختلف المسابقات، فاز الهلال في 6 مواجهات، والسابعة كانت بركلات الترجيح، في حين تعادلا في ثلاث مناسبات، ولم يحقق الفيصلي الفوز على الهلال.

وكان الاتحاد السعودي لكرة القدم أعلن أن الحكم الهولندي داني ماكيلي سيدير مباراة نادي الهلال مع منافسه الفيصلي في كأس السوبر السعودي.