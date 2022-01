تقرير: نيوكاسل وإيفرتون يستعدان لتقديم عرض لموسى ماريغا نجم نادي الهلال

لفت موسى ماريغا، مهاجم نادي الهلال السعودي، الأنظار بشدة مع بطل آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مما جذب انتباه الأندية الأوروبية له مجددا بعد خمس سنوات قضاها في بورتو البرتغالي وصنع المجد خلالها.

وانضم ماريغا، البالغ من العمر 30 عاما، للهلال في مايو/آيار الماضي لمدة ثلاث سنوات، لكن بعد نحو ستة شهور من مشاركته مع بطل الدوري السعودي قد يعود إلى أوروبا مرة أخرى.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي، إن ماريغا ترك انطباعا جيدا في الدوري السعودي مما جذب اليه انتباه ناديي نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وأضاف الموقع المتخصص في الانتقالات، إن إيفرتون ونيوكاسل يفكران بجديدة في تعزيز هجومهما خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، حيث يعدان عرضا لن يقل عن عشرة ملايين يورو للاعب الذي سيحصل على الوقت الكافي في التفكير في العودة لأوروبا وتحديدا للدوري الإنجليزي الممتاز أو البقاء في السعودية.

لكن يبدو أن ماريغا قد تكيف مع الدوري والأجواء السعودية وتأقلم مع الحياة في المملكة، حيث يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو/حزيران 2024 وسيقود الفريق في كأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل مما يمنحه فرصة أكبر للتألق أمام جميع أندية أوروبا الكبرى.

ورغم ذلك سيفكر ماريغا بالتأكيد في العرضين في ظل قوة الدوري الإنجليزي أقوى بطولة محلية في العالم وكذلك من أجل العودة للأجواء الأوروبية.

What an incredible game, what a team spirit, what a « remontada » 💪🏿

Thank you for the support. Well done the team.

Congratulation to @BafGomis and @salem_d29 for their goals ⚽️⚔️

الزعيم لا يستسلم 💙 #alhamdulillah #alhilal #الهلال #الحمدلله pic.twitter.com/krzRhQErYy

— Moussa Marega (@marega91) December 31, 2021