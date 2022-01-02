تقرير: نيوكاسل وإيفرتون يستعدان لتقديم عرض لموسى ماريغا نجم نادي الهلال

لفت موسى ماريغا، مهاجم نادي الهلال السعودي، الأنظار بشدة مع بطل آسيا وحامل لقب كأس دوري الأمير محمد بن سلمان للمحترفين مما جذب انتباه الأندية الأوروبية له مجددا بعد خمس سنوات قضاها في بورتو البرتغالي وصنع المجد خلالها.

وانضم ماريغا، البالغ من العمر 30 عاما، للهلال في مايو/آيار الماضي لمدة ثلاث سنوات، لكن بعد نحو ستة شهور من مشاركته مع بطل الدوري السعودي قد يعود إلى أوروبا مرة أخرى.

وقال موقع ”فوت ميركاتو“ الفرنسي، إن ماريغا ترك انطباعا جيدا في الدوري السعودي مما جذب اليه انتباه ناديي نيوكاسل يونايتد وإيفرتون.

وأضاف الموقع المتخصص في الانتقالات، إن إيفرتون ونيوكاسل يفكران بجديدة في تعزيز هجومهما خلال فترة الانتقالات الشتوية التي بدأت في الأول من يناير/كانون الثاني الحالي، حيث يعدان عرضا لن يقل عن عشرة ملايين يورو للاعب الذي سيحصل على الوقت الكافي في التفكير في العودة لأوروبا وتحديدا للدوري الإنجليزي الممتاز أو البقاء في السعودية.

لكن يبدو أن ماريغا قد تكيف مع الدوري والأجواء السعودية وتأقلم مع الحياة في المملكة، حيث يرتبط بعقد مع الهلال حتى يونيو/حزيران 2024 وسيقود الفريق في كأس العالم للأندية في الإمارات الشهر المقبل مما يمنحه فرصة أكبر للتألق أمام جميع أندية أوروبا الكبرى.

ورغم ذلك سيفكر ماريغا بالتأكيد في العرضين في ظل قوة الدوري الإنجليزي أقوى بطولة محلية في العالم وكذلك من أجل العودة للأجواء الأوروبية.

What an incredible game, what a team spirit, what a « remontada » 💪🏿

Thank you for the support. Well done the team.

Congratulation to @BafGomis and @salem_d29 for their goals ⚽️⚔️

الزعيم لا يستسلم 💙 #alhamdulillah #alhilal #الهلال #الحمدلله pic.twitter.com/krzRhQErYy — Moussa Marega (@marega91) December 31, 2021

وساهم ماريغا بشدة في فوز الهلال بلقب دوري أبطال آسيا 2021، حيث سجل هدفا في فوز فريقه 2-صفر على بوهانغ ستيلرز الكوري الجنوبي في المباراة النهائية في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي.

وأصبح الهلال النادي الأكثر تتويجا في مسابقة المستوى الأول للأندية في آسيا بحصوله على لقبه الرابع، والثاني في ثلاث سنوات، بعد أن سبق له إحراز لقب البطولة بشكلها القديم في 1991 و2000.

وسجل موسى ماريغا ثلاثة أهداف حتى الآن مع الهلال في الدوري، ليحتل المركز الثاني في قائمة هدافي الفريق بالمسابقة بعد الفرنسي بافيتيمبي غوميز الذي سجل ثمانية أهداف.

وعاد الهلال للانتصارات في الدوري، عندما حقق فوزه الأول في آخر خمس مباريات بالانتصار 3-2 على مضيفه الفيصلي يوم الجمعة الماضي.

وقد سجل غوميز هدفين بينهما ركلة جزاء والثاني صنعه له ماريغا بتمريرة عرضية داخل منطقة الجزاء ليقودا الهلال حامل اللقب للمركز الخامس برصيد 24 نقطة من 14 مباراة، متأخرا بفارق ثماني نقاط عن الاتحاد ”المتصدر“.